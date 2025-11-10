80-летняя Хелен Миррен станет почетной лауреаткой Золотого глобуса

Больше полувека в кино - это достижение Миррен решил отметить комитет премии.

https://glavred.info/starnews/80-letnyaya-helen-mirren-stanet-pochetnoy-laureatkoy-zolotogo-globusa-10713911.html Ссылка скопирована

Хелен Миррен номинации - актриса получит особенный Золотой глобус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/helenmirren/

Читайте больше:

Какая премия ожидает Хелен Миррен

Кому ее обычно вручают

Актерская карьера дамы Хелен Миррен длится без малого 60 лет. Артистка исполнила множество ролей в кино и театре (по приблизительным подсчетам больше 150 - прим. редактора); особенно ей удаются исторические личности - Голда Мейр, Елизавета I, Елизавета IІ, королева Шарлотта, Хедда Хоппер и др.

На счету Миррен два приза Каннского кинофестиваля (1984, 1995), пять BAFTA (1992, 1993, 1994, 2007, 2014), четыре Эмми (1996, 1999, 2006, 2007), шесть премий Гильдии киноактеров США (2002 - дважды, 2007 - дважды, 2014, 2021), Оскар (2007) и Тони (2015). Кроме того к трем Золотым глобусам звезды (1997, 2007 - дважды) скоро добавится еще один.

видео дня

Об этом сообщила президент Золотого глобуса Хелен Хоэн на официальном сайте премии. Миррен будет удостоена особенной награды Глобуса - Премии имени Сесила Демилля за жизненные достижения и вклад в кинематограф.

"Хелен Миррен — это воплощение силы природы, а ее карьера просто экстраординарна. Ее выдающиеся роли и преданность своему делу продолжают вдохновлять поколения артистов и зрителей", - подчеркнула Хоэн в анонсе Премии.

Хелен Миррен номинации - актриса получит особенный Золотой глобус / фото: instagram.com/helenmirren

Сесил Демилль был выдающимся кинорежиссером ("Клеопатра" 1934, "Самсон и Далила" 1949, "Величайшее шоу мира" 1952) - премия была учреждена в 1952 году, чтобы почтить его талант, и отметить самых ярких и талантливых личностей, которые оказывают влияние на кинематограф. Лауреатами Премии Сесила Демилля в своей время были Уолт Дисней, Джуди Гарленд, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Барбра Стрейзанд, Том Хэнкс и др.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что оскароносный режиссер и актер Квентин Тарантино вернется в кино после продолжительной паузы. Кинематографист примет участие в любопытном проекте.

Также Эмма Хеминг, модель, активистка и жена Брюса Уиллиса, рассказала о первом признаке болезни актера. В 2023 году Крепкому Орешку диагностировали лобно-височную деменцию.

Читайте также:

О персоне: Хелен Миррен Хелен Миррен - британская актриса театра и кино, продюсер, режиссер. Дама-командор Ордена Британской Империи. Избранная фильмография: "Экскалибур" (1981), "Космическая одиссея 2010" (1984), "Безумие короля Георга" (1994), "Госфорд-парк" (2001), "Автостопом по галактике" (2005), "Елизавета I" (2005), "Королева" (2006), "Сокровище нации: Книга тайн" (2007), "Голда. Судный день" (2023), "Клуб убийств по четвергам" (2025).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред