Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

80-летняя Хелен Миррен станет почетной лауреаткой Золотого глобуса

Анна Подгорная
10 ноября 2025, 01:30обновлено 10 ноября, 02:10
6
Больше полувека в кино - это достижение Миррен решил отметить комитет премии.
Хелен Миррен
Хелен Миррен номинации - актриса получит особенный Золотой глобус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/helenmirren/

Читайте больше:

  • Какая премия ожидает Хелен Миррен
  • Кому ее обычно вручают

Актерская карьера дамы Хелен Миррен длится без малого 60 лет. Артистка исполнила множество ролей в кино и театре (по приблизительным подсчетам больше 150 - прим. редактора); особенно ей удаются исторические личности - Голда Мейр, Елизавета I, Елизавета IІ, королева Шарлотта, Хедда Хоппер и др.

На счету Миррен два приза Каннского кинофестиваля (1984, 1995), пять BAFTA (1992, 1993, 1994, 2007, 2014), четыре Эмми (1996, 1999, 2006, 2007), шесть премий Гильдии киноактеров США (2002 - дважды, 2007 - дважды, 2014, 2021), Оскар (2007) и Тони (2015). Кроме того к трем Золотым глобусам звезды (1997, 2007 - дважды) скоро добавится еще один.

видео дня

Об этом сообщила президент Золотого глобуса Хелен Хоэн на официальном сайте премии. Миррен будет удостоена особенной награды Глобуса - Премии имени Сесила Демилля за жизненные достижения и вклад в кинематограф.

"Хелен Миррен — это воплощение силы природы, а ее карьера просто экстраординарна. Ее выдающиеся роли и преданность своему делу продолжают вдохновлять поколения артистов и зрителей", - подчеркнула Хоэн в анонсе Премии.

Хелен Миррен
Хелен Миррен номинации - актриса получит особенный Золотой глобус / фото: instagram.com/helenmirren

Сесил Демилль был выдающимся кинорежиссером ("Клеопатра" 1934, "Самсон и Далила" 1949, "Величайшее шоу мира" 1952) - премия была учреждена в 1952 году, чтобы почтить его талант, и отметить самых ярких и талантливых личностей, которые оказывают влияние на кинематограф. Лауреатами Премии Сесила Демилля в своей время были Уолт Дисней, Джуди Гарленд, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Барбра Стрейзанд, Том Хэнкс и др.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что оскароносный режиссер и актер Квентин Тарантино вернется в кино после продолжительной паузы. Кинематографист примет участие в любопытном проекте.

Также Эмма Хеминг, модель, активистка и жена Брюса Уиллиса, рассказала о первом признаке болезни актера. В 2023 году Крепкому Орешку диагностировали лобно-височную деменцию.

Читайте также:

О персоне: Хелен Миррен

Хелен Миррен - британская актриса театра и кино, продюсер, режиссер. Дама-командор Ордена Британской Империи. Избранная фильмография: "Экскалибур" (1981), "Космическая одиссея 2010" (1984), "Безумие короля Георга" (1994), "Госфорд-парк" (2001), "Автостопом по галактике" (2005), "Елизавета I" (2005), "Королева" (2006), "Сокровище нации: Книга тайн" (2007), "Голда. Судный день" (2023), "Клуб убийств по четвергам" (2025).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Хелен Миррен новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

02:10Фронт
"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

00:12Война
ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Последние новости

02:10

Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

01:30

80-летняя Хелен Миррен станет почетной лауреаткой Золотого глобуса

01:00

Медленнее не всегда экономно: на какой скорості авто реально экономит топливо

00:12

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

09 ноября, воскресенье
23:50

Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
23:37

У 51-летнего Сергея Реброва появился еще один ребенок - детали

22:59

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:52

"Возраст и болезни": умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная

22:48

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

Реклама
22:10

Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весныВидео

21:36

Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

21:33

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:20

Загадочный "крик из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана

20:55

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:46

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

Реклама
19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

18:52

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

18:35

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезлиВидео

18:28

Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредительФото

18:26

Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

18:01

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

17:48

"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

17:28

Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

17:26

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

16:26

Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

16:17

Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многихВидео

15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

15:40

Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

15:21

Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:02

США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

14:56

"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

14:37

Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

Реклама
14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

13:30

Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

13:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

13:20

Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять