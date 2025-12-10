Укр
Какие авто меньше всего теряют в цене при перепродаже - определены 10 моделей

Руслана Заклинская
10 декабря 2025, 01:33
Некоторые автомобили благодаря выносливости, простоте обслуживания и высокому спросу на вторичном рынке теряют цену значительно медленнее.
В мире, где автомобиль начинает терять цену уже на следующий день после покупки, найти модель, способную долго сохранять стоимость, является настоящей удачей. В среднем новые авто через три года дешевеют на 30-40 %, однако существуют исключения.

Некоторые модели благодаря репутации, спросу и долговечности обесцениваются значительно медленнее. Главред узнал, какие авто меньше всего теряют в цене при перепродаже.

Toyota RAV4

Эксперты Ampercar заявили, что RAV4 уже несколько поколений подряд остается одним из лучших кроссоверов по остаточной стоимости. Даже после пяти лет эксплуатации он теряет около 18%, что является очень низким показателем для массового сегмента.

Секрет популярности - стабильный спрос, универсальность и известная надежность. Атмосферные и гибридные версии одинаково ликвидны: бензиновые двигатели 2.0 и 2.5 с "автоматом" или вариатором не создают проблем. Кузов устойчив к коррозии, подвеска вынослива, а на вторичном рынке такие авто разлетаются за считанные недели.

Lexus NX

Построенный на платформе RAV4 премиальный Lexus NX также имеет отличные позиции на рынке подержанных авто. Обесценивание за три года составляет примерно 17-20%, что для премиум-сегмента почти рекорд.

Модель отличается высоким качеством отделки, надежной коробкой Aisin и сдержанным дизайном, который не стареет. Салон долго сохраняет новый вид, а электроника работает без сбоев - именно это привлекает покупателей, которые хотят войти в премиум-класс без риска.

Toyota Land Cruiser

Land Cruiser через 10 лет владения модель легко продается за половину стоимости. Благодаря рамной конструкции, проверенным дизельным и бензиновым двигателям V8 и надежности внедорожник остается одним из самых ценных на вторичном рынке. Даже пробеги под 300 000 км не отпугивают потенциальных покупателей.

Mazda CX-5

CX-5 считают одним из самых сбалансированных кроссоверов. За три года автомобиль теряет около 22 % стоимости. Атмосферные двигатели SkyActiv, шестиступенчатый "автомат" и надежная подвеска снижают риски дорогостоящих ремонтов.

Авто сохраняет актуальный внешний вид, а его управляемость часто называют одной из лучших в классе. На вторичном рынке CX-5 легко продается без существенного торга.

Volkswagen Tiguan

Tiguan - отличается практичностью, качеством и балансом характеристик. Обесценивание за три года составляет 24-25%, что для европейского SUV является очень хорошим результатом.

Среди ключевых преимуществ - надежная сборка, продуманные материалы салона, эффективные двигатели TSI новых поколений и уверенная управляемость. Спрос стабильно высокий, а дизельные версии особенно ликвидны.

Kia Sportage

Последнее поколение Sportage заметно прибавило в качестве и технологичности. Благодаря этому кроссовер теряет лишь 22-25 % цены за три года. Надежные моторы 1.6 и 2.0 MPI, а также дизель 1.6 CRDi делают модель привлекательной для тех, кто хочет современный кроссовер без риска дорогостоящих поломок.

Hyundai Tucson

Близкий технический "родственник" Sportage, Tucson держит цену чуть хуже - обесценивание составляет 23-26 % за три года. Зато он предлагает плавный ход, удобство и более дешевое обслуживание.

Tucson часто выбирают за предсказуемость. Даже с пробегом более 200 000 км авто остается надежным, а запчасти доступнее, чем у японских конкурентов.

Subaru Forester

Forester пользуется стабильным спросом благодаря полному приводу и репутации "честного" внедорожника. Обесценивание - около 25% за 3-4 года/.

Главное условие - качественное обслуживание, ведь оппозитные моторы требуют точности. Зато покупатели получают настоящий внедорожник с отличной управляемостью на бездорожье.

Skoda Octavia

Одна из самых ликвидных моделей в Украине и Европе. За три года Octavia теряет 20-24 % стоимости.

Ее ценят за вместительность, экономичные двигатели 1.4 и 1.8 TSI, долговечную подвеску и общую практичность. Из-за высокой ликвидности автомобиль часто продается без больших торгов.

Toyota Camry

Camry давно стала легендой бизнес-класса. Даже через пять лет эксплуатации она теряет менее 20% стоимости.

Атмосферные двигатели, классическая АКПП и минимум электронных рисков делают ее символом надежности. Camry ценят за предсказуемость, комфорт и долговечность.

Об источнике: AMPERCAR

AMPERCAR - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

