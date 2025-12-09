Как понять, что уже пора менять повербанк: эксперт назвал верные признаки

Обновить повербанк стоит в нескольких случаях.

Вы узнаете:

Чем современные повербанки лучше старых

Как понять, что уже пора менять повербанк

Портативный аккумулятор давно стал незаменимым гаджетом в дороге, на работе и в путешествиях. Однако даже самые надежные устройства со временем теряют актуальность.

Эксперты рассказали, как понять, что повербанк устарел, и почему старые модели могут не только заряжать медленно, но и быть небезопасными.

Главный признак устаревшего повербанка — разъём micro-USB

Технический эксперт издания How-To Geek Сидни Батлер отмечает: если ваш повербанк заряжается через micro-USB — он уже морально и технически устарел. Этот порт использовался много лет назад, когда его поддерживали смартфоны старых поколений. Сегодня же производители почти полностью отказались от micro-USB.

"Если портативный аккумулятор заряжается через micro-USB, это означает, что его внутренние компоненты относятся к прошлой эпохе технологий", — отмечает эксперт.

Почему micro-USB — это плохо для повербанка

Очень низкая мощность зарядки

Стандарт micro-USB способен передавать не более 10 Вт (2 А при 5 В). Это означает, что повербанк на 20 000 мАч может заряжаться почти сутки.

Порт быстро ломается

По словам эксперта, micro-USB — один из самых ненадежных разъёмов. Именно из-за частых поломок этот стандарт был вытеснен USB-C.

Аккумулятор уже "уставший"

Чем современные повербанки лучше старых

Современный USB-C повербанк поддерживает стандарт Power Delivery (PD), который:

заряжает смартфоны, ноутбуки и планшеты

обеспечивает мощность 18–100 Вт

позволяет одновременно заряжать и отдавать энергию

работает быстрее и безопаснее

Кроме того, новые модели используют усовершенствованные аккумуляторы, включая LiFePo4, которые: быстрее заряжаются, служат в 2–3 раза дольше, имеют большую емкость при тех же размерах.

Когда действительно стоит менять повербанк

Эксперт не советует выбрасывать рабочее устройство, если оно всё ещё функционирует — ради экологии. Однако обновить повербанк стоит, если:

он заряжается только через micro-USB

плохо держит заряд

стал заметно греться

одного заряда хватает на 1 устройство вместо 2–3

приходится носить отдельный старый кабель

мощности не хватает для современных смартфонов

В таких случаях старый аккумулятор лучше оставить как запасной, а для повседневного использования выбрать современную модель.

Смотрите видео о том, как выбрать повербанк:

