Как понять, что уже пора менять повербанк: эксперт назвал верные признаки

- Чем современные повербанки лучше старых
- Как понять, что уже пора менять повербанк
Портативный аккумулятор давно стал незаменимым гаджетом в дороге, на работе и в путешествиях. Однако даже самые надежные устройства со временем теряют актуальность.
Эксперты рассказали, как понять, что повербанк устарел, и почему старые модели могут не только заряжать медленно, но и быть небезопасными.
Главный признак устаревшего повербанка — разъём micro-USB
Технический эксперт издания How-To Geek Сидни Батлер отмечает: если ваш повербанк заряжается через micro-USB — он уже морально и технически устарел. Этот порт использовался много лет назад, когда его поддерживали смартфоны старых поколений. Сегодня же производители почти полностью отказались от micro-USB.
"Если портативный аккумулятор заряжается через micro-USB, это означает, что его внутренние компоненты относятся к прошлой эпохе технологий", — отмечает эксперт.
Почему micro-USB — это плохо для повербанка
- Очень низкая мощность зарядки
Стандарт micro-USB способен передавать не более 10 Вт (2 А при 5 В). Это означает, что повербанк на 20 000 мАч может заряжаться почти сутки.
- Порт быстро ломается
По словам эксперта, micro-USB — один из самых ненадежных разъёмов. Именно из-за частых поломок этот стандарт был вытеснен USB-C.
- Аккумулятор уже "уставший"
Чем современные повербанки лучше старых
Современный USB-C повербанк поддерживает стандарт Power Delivery (PD), который:
- заряжает смартфоны, ноутбуки и планшеты
- обеспечивает мощность 18–100 Вт
- позволяет одновременно заряжать и отдавать энергию
- работает быстрее и безопаснее
Кроме того, новые модели используют усовершенствованные аккумуляторы, включая LiFePo4, которые: быстрее заряжаются, служат в 2–3 раза дольше, имеют большую емкость при тех же размерах.
Когда действительно стоит менять повербанк
Эксперт не советует выбрасывать рабочее устройство, если оно всё ещё функционирует — ради экологии. Однако обновить повербанк стоит, если:
- он заряжается только через micro-USB
- плохо держит заряд
- стал заметно греться
- одного заряда хватает на 1 устройство вместо 2–3
- приходится носить отдельный старый кабель
- мощности не хватает для современных смартфонов
В таких случаях старый аккумулятор лучше оставить как запасной, а для повседневного использования выбрать современную модель.
