Разведенный внук Пугачевой закрутил новый роман — детали

Кристина Трохимчук
1 февраля 2026, 05:05
Никита Пресняков случайно раскрыл, что больше не одинок.
Никита Пресняков
Никита Пресняков - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Старший внук российской певицы Аллы Пугачевой, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, певец Никита Пресняков случайно раскрыл информацию о том, что теперь находится в отношениях. Поклонники заметили улику на видео в Instagram.

Певец прилетел на гастроли в Испанию и решил снять видео в своем номере. В кадр попала женская сумочка, которая сразу дала понять поклонникам — после развода Пресняков не одинок. В сети начали предполагать, кому может принадлежать аксессуар. Сначала владелицей сумочки назвали девушку Ирину, с которой артист мог делить номер, но внезапно появилась новая информация.

Никита Пресняков
Никита Пресняков после развода / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Возвращаясь в США, Пресняков решил пожаловаться на надоедливую соседку в самолете. Рядом с ним сидела девушка по имени Лилиана, и в полете у них произошел шутливый конфликт. Никита попытался отгородиться от нее шторкой, но девушка не согласилась. Затем певец начал критиковать персонал, который, по его словам, недостаточно услужливо обслуживал их. Сразу после этого Пресняков объяснил подписчикам, что его видео было исключительно шутливым, чтобы его не обвиняли в звездной болезни и снобизме.

Никита Пресняков
Никита Пресняков - отношения / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Ранее Пресняков-младший показывал, какой мечтает видеть девушку рядом с собой. Искусственный интеллект сгенерировал ему в спутницы молодую рыжеволосую девушку с утонченными чертами лица. Певец согласился, что нейросеть точно угадала его вкус.

Ранее Главред сообщал, что певица-предательница Елка, которая родом из Ужгорода, пополнила список бывших украинских культурных деятелей, получивших гражданство страны-агрессора. Недавно артистка получила российский паспорт

Также певица Тина Кароль, которая недавно столкнулась с большой волной хейта из-за песни "У нас немає світла" и извинялась за нее, сообщила о скоординированной атаке на нее. Также она заметила, что волна хейта в ее адрес могла быть поднята из РФ.

О персоне: Владимир Пресняков

Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

