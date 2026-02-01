Разведенный внук Пугачевой закрутил новый роман — детали

Никита Пресняков случайно раскрыл, что больше не одинок.

Старший внук российской певицы Аллы Пугачевой, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, певец Никита Пресняков случайно раскрыл информацию о том, что теперь находится в отношениях. Поклонники заметили улику на видео в Instagram.

Певец прилетел на гастроли в Испанию и решил снять видео в своем номере. В кадр попала женская сумочка, которая сразу дала понять поклонникам — после развода Пресняков не одинок. В сети начали предполагать, кому может принадлежать аксессуар. Сначала владелицей сумочки назвали девушку Ирину, с которой артист мог делить номер, но внезапно появилась новая информация.

Никита Пресняков после развода / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Возвращаясь в США, Пресняков решил пожаловаться на надоедливую соседку в самолете. Рядом с ним сидела девушка по имени Лилиана, и в полете у них произошел шутливый конфликт. Никита попытался отгородиться от нее шторкой, но девушка не согласилась. Затем певец начал критиковать персонал, который, по его словам, недостаточно услужливо обслуживал их. Сразу после этого Пресняков объяснил подписчикам, что его видео было исключительно шутливым, чтобы его не обвиняли в звездной болезни и снобизме.

Никита Пресняков - отношения / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Ранее Пресняков-младший показывал, какой мечтает видеть девушку рядом с собой. Искусственный интеллект сгенерировал ему в спутницы молодую рыжеволосую девушку с утонченными чертами лица. Певец согласился, что нейросеть точно угадала его вкус.

