Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

Алексей Тесля
31 января 2026, 16:27
В настоящее время ключевая задача — обеспечить стабильное электроснабжение, говорит Екатерина Поп.
Киевлянам рассказали, есть ли угроза эвакуации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Вопрос эвакуации жителей столицы не рассматривается
  • Возобновление движения электротранспорта зависит от ситуации в энергосистеме

В Киевской городской военной администрации заявили, что вопрос эвакуации жителей столицы не рассматривается.

По словам спикера КГВА Екатерины Поп, хотя в ближайшее время ожидается похолодание, город уже проходил через аналогичные условия и имеет необходимые ресурсы для поддержки населения.

Что касается возобновления движения электротранспорта, то сроки напрямую зависят от ситуации в энергосистеме. В настоящее время ключевая задача — обеспечить стабильное электроснабжение максимального количества жилых домов, и именно на это направлены основные усилия энергетиков.

В КГВА отмечают, что состояние электросети постепенно улучшается, однако дефицит мощности сохраняется. Из-за масштабных повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии возвращение к прежним, более мягким графикам отключений пока невозможно. Сейчас в столице применяются тестовые, четко прогнозируемые, но более жесткие графики, поскольку восстановительные работы требуют значительного времени.

Наиболее сложная ситуация с энергообеспечением зафиксирована в Деснянском районе. По состоянию на утро 30 января большинство домов, оставшихся без тепла, находятся именно там: из 378 проблемных зданий около 350 расположены в этом районе. Городские службы рассматривают альтернативные решения, в том числе частичную компенсацию отсутствия теплоснабжения за счет увеличения подачи электроэнергии в такие дома.

Риск масштабного отключения электроэнергии: оценка специалиста

Экс-глава Министерства топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что действия России направлены на дестабилизацию всей энергосистемы страны и создание условий для полного энергетического кризиса. По его словам, цель противника — довести ситуацию до такого уровня, при котором под угрозой окажется работа даже украинских атомных электростанций.

Угроза блэкаута по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Напомним, эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию вокруг массированных ударов страны-агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, несмотря на массированные обстрелы и попытки вывода из строя всей энергетической системы, погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь.

Как сообщал Главред, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

О персоне: Иван Плачков

Иван Плачков - украинский политик, кандидат технических наук (2005). Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" (с января 2012). Занимал должность почетного президента Ассоциации газодобывающих компаний Украины с 2015 по 2017 год, пишет Википедия.

