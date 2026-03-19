Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца

Кратко:
- Нападение произошло 16 марта 2026 года
- 31-летний мужчина получил ножевое ранение
- Полиция задержала подозреваемого
В Ирландии убили 31-летнего украинца, когда он вышел за продуктами. Инцидент произошел вечером 16 марта 2026 года в городе Корк. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в смертельном нападении на гражданина Украины.
Как пишет Irish Mirror, мужчина был ранен ножом. Предполагается, что он находился в местном магазине, когда произошло нападение.
Мужчине удалось вернуться в свой дом в жилом комплексе Camden Court, но там он потерял сознание. Врачи, прибывшие по вызову, не смогли его спасти.
Погибший - гражданин Украины, проживавший в Ирландии с детства. Без отца остался ребенок.
Полиция задержала подозреваемого - это мужчина в возрасте около 40 лет. В настоящее время он находится под стражей.
Следственные действия продолжаются.
Нападения на украинцев за рубежом - новости
Как писал Главред, 9 февраля 2026 года в районе Лихтенберга в Берлине на парковой скамейке возле детской площадки обнаружили тело 40-летней женщины. По данным немецких СМИ, погибшая была гражданкой Украины.
В Соединенных Штатах Америки 14 февраля убили 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс в Северной Каролине - в том же штате, где ранее в метро убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.
Вечером 22 августа 2025 года в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.
Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Такого наказания требует сам президент США Дональд Трамп.
В 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.
Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений.
Об источнике: Irish Mirror
Irish Mirror - это ирландская версия британского таблоида Daily Mirror.
Входит в медиагруппу Reach plc, которая владеет множеством новостных сайтов и газет.
Работает в основном в формате онлайн-новостей.
