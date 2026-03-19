Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца

https://glavred.info/world/vyshel-za-produktami-i-ne-vernulsya-v-irlandii-ubili-ukrainca-10750109.html Ссылка скопирована

В Ирландии убили украинца

Кратко:

Нападение произошло 16 марта 2026 года

31-летний мужчина получил ножевое ранение

Полиция задержала подозреваемого

В Ирландии убили 31-летнего украинца, когда он вышел за продуктами. Инцидент произошел вечером 16 марта 2026 года в городе Корк. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в смертельном нападении на гражданина Украины.

Как пишет Irish Mirror, мужчина был ранен ножом. Предполагается, что он находился в местном магазине, когда произошло нападение.

видео дня

Мужчине удалось вернуться в свой дом в жилом комплексе Camden Court, но там он потерял сознание. Врачи, прибывшие по вызову, не смогли его спасти.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Погибший - гражданин Украины, проживавший в Ирландии с детства. Без отца остался ребенок.

Полиция задержала подозреваемого - это мужчина в возрасте около 40 лет. В настоящее время он находится под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Нападения на украинцев за рубежом - новости

Как писал Главред, 9 февраля 2026 года в районе Лихтенберга в Берлине на парковой скамейке возле детской площадки обнаружили тело 40-летней женщины. По данным немецких СМИ, погибшая была гражданкой Украины.

В Соединенных Штатах Америки 14 февраля убили 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс в Северной Каролине - в том же штате, где ранее в метро убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

Вечером 22 августа 2025 года в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Такого наказания требует сам президент США Дональд Трамп.

В 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений.

Другие новости по теме:

Об источнике: Irish Mirror Irish Mirror - это ирландская версия британского таблоида Daily Mirror. Входит в медиагруппу Reach plc, которая владеет множеством новостных сайтов и газет. Работает в основном в формате онлайн-новостей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред