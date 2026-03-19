Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца

Анна Ярославская
19 марта 2026, 08:59обновлено 19 марта, 09:43
Погибший - гражданин Украины, проживавший в Ирландии с детства. У него остался ребенок.
В Ирландии убили украинца / скриншот

Кратко:

  • Нападение произошло 16 марта 2026 года
  • 31-летний мужчина получил ножевое ранение
  • Полиция задержала подозреваемого

В Ирландии убили 31-летнего украинца, когда он вышел за продуктами. Инцидент произошел вечером 16 марта 2026 года в городе Корк. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в смертельном нападении на гражданина Украины.

Как пишет Irish Mirror, мужчина был ранен ножом. Предполагается, что он находился в местном магазине, когда произошло нападение.

Мужчине удалось вернуться в свой дом в жилом комплексе Camden Court, но там он потерял сознание. Врачи, прибывшие по вызову, не смогли его спасти.

Погибший - гражданин Украины, проживавший в Ирландии с детства. Без отца остался ребенок.

Полиция задержала подозреваемого - это мужчина в возрасте около 40 лет. В настоящее время он находится под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Нападения на украинцев за рубежом - новости

Как писал Главред, 9 февраля 2026 года в районе Лихтенберга в Берлине на парковой скамейке возле детской площадки обнаружили тело 40-летней женщины. По данным немецких СМИ, погибшая была гражданкой Украины.

В Соединенных Штатах Америки 14 февраля убили 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс в Северной Каролине - в том же штате, где ранее в метро убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

Вечером 22 августа 2025 года в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Такого наказания требует сам президент США Дональд Трамп.

В 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений.

Другие новости по теме:

Об источнике: Irish Mirror

Irish Mirror - это ирландская версия британского таблоида Daily Mirror.

Входит в медиагруппу Reach plc, которая владеет множеством новостных сайтов и газет.

Работает в основном в формате онлайн-новостей.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

10:05Синоптик
РФ хочет мобилизовать 409 тыс. военных: Сырский предупредил о намерениях врага

РФ хочет мобилизовать 409 тыс. военных: Сырский предупредил о намерениях врага

09:56Фронт
РФ ударила по Запорожью: без света десятки тысяч абонентов, есть раненый

РФ ударила по Запорожью: без света десятки тысяч абонентов, есть раненый

09:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

10:09

"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогера

10:05

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

10:05

Как распознать нарцисса уже на первом свидании: 5 неочевидных признаков

09:56

РФ хочет мобилизовать 409 тыс. военных: Сырский предупредил о намерениях врага

09:53

РФ ударила по Запорожью: без света десятки тысяч абонентов, есть раненый

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
09:50

Украина сталкивается с новыми кризисами: Андрусив сделал предупреждениемнение

09:05

Жизнь перевернется до конца марта: 4 знака зодиака ждут судьбоносные перемены

09:02

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ приостановлены: в чем причина

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

Реклама
08:59

Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца

08:41

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:08

Страна ЕС хочет отменить временную защиту беженцев: кого коснутся изменения

07:44

Тысячи солдат и контроль над нефтью и ураном: США готовят жесткий сценарий против Ирана

06:47

Ночной удар по Одессе: трое пострадавших, поврежден исторический центр городаФото

06:10

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

05:39

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетмановВидео

05:11

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

05:05

Дождь и мокрый снег: Украину накрывает внезапное похолодание

04:31

Цинобровый: большинство не догадывается, какой цвет так называют на украинском

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

Реклама
03:26

Глобальная жара убивает: неожиданная угроза от повышения температуры

02:23

Звезду сериала "Спасатели Малибу" арестовали: в чем ее обвиняют

01:53

Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

01:45

Николь Кидман заподозрили в романе с известным актером - бывший муж потрясен

01:00

"Теперь в тюрьме": Бедняков попался на "краже" из магазина

00:48

Солнце даст больше энергии: эксперт раскрыл простой трюк для панелей

00:05

Электроснабжение под угрозой: отключения в Киеве и области 19 марта

18 марта, среда
23:58

"Есть тараканы": Brykulets рассказал об особенностях возлюбленной

23:57

Украина – Швеция: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2026

23:35

Звезда шоу "Голос країни" мобилизовался - детали

22:47

Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

22:43

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

22:24

Часов со светом станет меньше: новые графики для Черкасской области на 19 марта

22:13

"Что за невежда?": популярная украинская актриса сделала признание о бойфренде

21:55

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

21:46

Зачем ношеные кроссовки оставляют в морозилке: ответ сразит просто наповал

21:35

Днепр и область вновь переходят на графики: как будут отключать свет 19 мартаФото

21:24

Ему был 41 год: умер участник "Лиги Смеха"

21:24

Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

21:03

Гороскоп на завтра, 19 марта: Девам - волнения, Весам - сюрприз

Реклама
20:57

Скучно жить "как все": три самых безбашенных авантюриста среди знаков зодиака

20:44

Лунный календарь садовода на апрель: что и когда сажать в саду и на огородеВидео

20:43

Под угрозой полумиллионный город: тревожный прогноз нового наступления РФ

20:37

Погода резко изменится: где в Украине выпадет снег и ударит заморозок

20:16

Российская певица подала на украинское гражданство

19:49

Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

19:45

Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

19:20

Кошка выглядит здоровой, но врач дал "смертный приговор": история взорвала Сеть

19:10

Удары по Москве становятся все ближе: Лакийчук — о целесообразности ударов украинской баллистикимнение

19:09

Идеальное мясо за считанные минуты: как не пересушить куриное филе

