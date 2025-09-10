Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп требует казнить "животное", которое убило 23-летнюю украинку

Виталий Кирсанов
10 сентября 2025, 17:15обновлено 10 сентября, 18:41
53
Американские СМИ распространили заявление семьи погибшей девушки.
Трамп резко высказался об убийстве 23-летней украинки в США
Трамп резко высказался об убийстве 23-летней украинки в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lucaveros225, Truth Social

Кратко:

  • Ирина Заруцкая недавно переехала жить к своему бойфренду в США
  • Трамп считает, что убийцу украинки должны приговорить к смертной казни

Президент США Дональд Трамп требует смертной казни для мужчины, который жестоко убил 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Такое мнение выразил Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть "быстро" (несомненно!) осуждено и приговорено только к смертной казни. Другого выбора не может быть!" - написал Трамп.

видео дня

Тем временем американские СМИ распространили заявление семьи погибшей девушки, в котором родственники призвали американских чиновников взяться за проблему общественной безопасности.

"Мы несказанно расстроены. Ирина приехала сюда, чтобы обрести покой и безопасность, а вместо этого ее жизнь была забрана самым ужасным образом. Ни одна семья не должна переживать такое", - говорится в заявлении, которое публикует Newsweek.

По словам адвоката семьи, Ирина недавно переехала жить к своему бойфренду и посещала курсы английского языка. В вечер своей смерти она написала своему партнеру, что едет домой, но когда девушка так и не приехала, он забеспокоился.

"По прибытии на станцию они были опустошены, узнав, что Ирина умерла на месте происшествия", - заявил адвокат.

Убийства украинцев за границей

Как писал Главред, в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа. Полиция задержала подозреваемого в убийстве - это 34-летний Декарлос Браун. Мужчина имеет богатую криминальную историю - его неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Мужчина является бездомным.

В 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

В Норвегии в гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины. В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца, с которым она проживала.

В сентябре 2022 года в приюте для беженцев из Украины в селе Клэркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обеих в критическом состоянии доставили в больницу.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США беженцы Дональд Трамп убийство
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

18:23Мир
"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

17:30Мир
НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

17:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Последние новости

18:27

Когда рождаются истинные нарциссы: какие даты рождения связаны с эгоизмом

18:27

РФ бьет по ядерным объектам в Украине, с каждым днем рисков больше – NYT

18:23

Морковь пролежит до весны: понадобится только ящик и немного песка

18:23

"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

17:56

Российские ракеты "Орешник" могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИВидео

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
17:31

Какие джинсы сейчас в моде: трендовые модели незаменимого элемента гардеробаВидео

17:30

"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

17:15

Трамп требует казнить "животное", которое убило 23-летнюю украинку

17:12

От черных овец до римлян: историки раскрыли, откуда происходит название Черновцов

Реклама
17:00

НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

16:53

Цены на доллар и евро изменились: появился курс валют на 11 сентября

16:51

У России возникли проблемы с запуском по Украине мощных ракет: в чем дело

16:49

Доллар может безумно взлететь: сколько будет стоить валюта в конце 2025 года

16:41

"Не "Шахеды": раскрыто, какими дронами Россия атаковала Польшу и в чем опасность

16:39

"Научиться страдать": Ирина Билык сделала двусмысленное заявление

16:08

Память про Украину: принц Гарри вернулся с трогательным жестом поддержкиВидео

16:03

Проще не бывает: рецепт повидла на зиму с секретным ингредиентом

15:36

Ад и для кинологов, и для хозяев: какую породу собаки труднее всего дрессировать

15:27

Крымчане ждут удара по мосту: чем ВСУ могут атаковать цель

15:25

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

Реклама
15:21

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

15:20

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

15:15

По 1000 дронов в сутки: названы сроки, когда РФ может увеличить количество атак

14:48

330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

14:33

20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами

14:32

Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт

14:27

После атаки дронов РФ на Польшу: Жорин предостерег о дальнейшей опасности

14:21

"Антироссийская шизофрения": в Москве прокомментировали атаку дронов на Польшу

14:19

Только одна специя прогонит пауков из дома: что нужно насыпать по угламВидео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Тельцам - успех, Скорпионам - верность себе

13:32

Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

13:29

Путинистка Королева рассказала, как ее гнобит муж-стриптизер

13:22

Не просто для красоты: зачем на батоне хлеба делают надрезы

13:13

В Польше нашли не только дроны: МВД сообщило о вероятных обломках ракеты

13:02

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

12:59

Сделала сложный выбор: Евгений Кошевой высказался о 17-летней дочери

12:55

Предки верили в их силу: украинские фамилии, которые оберегают владельцев

12:54

Украинцы будут переплачивать: магазины открыли предзаказ на iPhone 17

12:50

Жена украинского певца прокомментировала его измены и сказала, когда будет развод

12:23

Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

Реклама
12:14

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

12:11

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

11:58

Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

11:57

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнорВидео

11:44

"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

11:38

Холостяк Терен намекнул на новые отношения: "Достаточно близкие"

11:12

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:09

"Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ

10:59

Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

10:38

На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять