Трамп требует казнить "животное", которое убило 23-летнюю украинку

Президент США Дональд Трамп требует смертной казни для мужчины, который жестоко убил 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Такое мнение выразил Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть "быстро" (несомненно!) осуждено и приговорено только к смертной казни. Другого выбора не может быть!" - написал Трамп. видео дня

Тем временем американские СМИ распространили заявление семьи погибшей девушки, в котором родственники призвали американских чиновников взяться за проблему общественной безопасности.

"Мы несказанно расстроены. Ирина приехала сюда, чтобы обрести покой и безопасность, а вместо этого ее жизнь была забрана самым ужасным образом. Ни одна семья не должна переживать такое", - говорится в заявлении, которое публикует Newsweek.

По словам адвоката семьи, Ирина недавно переехала жить к своему бойфренду и посещала курсы английского языка. В вечер своей смерти она написала своему партнеру, что едет домой, но когда девушка так и не приехала, он забеспокоился.

"По прибытии на станцию они были опустошены, узнав, что Ирина умерла на месте происшествия", - заявил адвокат.

Убийства украинцев за границей

Как писал Главред, в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа. Полиция задержала подозреваемого в убийстве - это 34-летний Декарлос Браун. Мужчина имеет богатую криминальную историю - его неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Мужчина является бездомным.

В 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

В Норвегии в гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины. В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца, с которым она проживала.

В сентябре 2022 года в приюте для беженцев из Украины в селе Клэркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обеих в критическом состоянии доставили в больницу.

