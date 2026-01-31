Укр
Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

Дарья Пшеничник
31 января 2026, 13:33
После добавления этого компонента оладьи становятся пышными, ароматными, долго держат форму и не впитывают лишний жир.
Что добавить в тесто для оладий, чтобы они не опадали / Коллаж: Главред, фото: freepik

  • Крахмал делает оладьи пышными и легкими
  • Теплое молоко активизирует тесто
  • Отдых теста гарантирует идеальную форму

Оладьи, которые традиционно считаются быстрым и простым блюдом, часто разочаровывают хозяек: они получаются тяжелыми, оседают сразу после жарки и буквально "пьют" масло.

Однако кулинары делятся секретом, который способен кардинально изменить результат — и сделать домашние оладьи пышными, нежными и ароматными, пишет ТСН.

Секретный ингредиент

Специалисты советуют заменить часть муки картофельным или кукурузным крахмалом. Достаточно всего одной столовой ложки на стакан муки, чтобы тесто стало более легким и пористым. Во время жарки крахмал образует тонкую пленку, которая защищает от чрезмерного впитывания жира.

Три ключевые хитрости

Теплая жидкость: молоко или кефир комнатной температуры активизируют действие соды или разрыхлителя, благодаря чему оладьи быстро поднимаются и остаются нежными.

Отдых теста: 10 минут паузы после замешивания позволяют муке и крахмалу впитать жидкость, стабилизируя структуру.

Правильная жарка: средний огонь и небольшое количество масла — залог золотистой корочки без сырой середины.

Ароматные акценты

Чтобы придать блюду особый шарм, кулинары советуют добавить щепотку ванили, цедру цитрусовых или заменить часть сахара ложкой меда.

Таким образом, простой кулинарный трюк с крахмалом и несколько мелких правил превращают обычные оладьи в настоящий гастрономический шедевр.

