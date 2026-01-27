Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

Быстрый рецепт намазки из сардины и яиц.

Рецепт намазки с сардиной / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сардина — очень недооцененный продукт, из которого можно приготовить много вкусных и при этом бюджетных блюд. Например, из сардины и яиц получится классная намазка.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна. Она поделилась рецептом намазки из пяти простых ингредиентов, среди которых и сардина.

Намазка с сардиной - рецепт

Ингредиенты:

Яйца 3 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Сардина 1 банка

Соль

Майонез 1 ст. л.

Варим яйца и натираем на терке. Смешиваем с натертыми плавлеными сырками, сардиной, солью и майонезом. Готовую намазку выкладываем на хлеб.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить намазку из сардины:

Об источнике: anna_di__ anna_di__ — страница украинской блогерши Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

