Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

Сардина — очень недооцененный продукт, из которого можно приготовить много вкусных и при этом бюджетных блюд. Например, из сардины и яиц получится классная намазка.
Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна. Она поделилась рецептом намазки из пяти простых ингредиентов, среди которых и сардина.
Намазка с сардиной - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 3 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Сардина 1 банка
- Соль
- Майонез 1 ст. л.
Варим яйца и натираем на терке. Смешиваем с натертыми плавлеными сырками, сардиной, солью и майонезом. Готовую намазку выкладываем на хлеб.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить намазку из сардины:
@anna_di__ Простая и вкусная намазка Яйца вареные-3 шт. Плавленый сыр-2 шт. Сардина (консерва)-1 банка Соль по вкусу Майонез-1 ст.л. (или по вкусу) #намазка#закуска#идея#рецепт♬ 505 - Remix - DOROFEEVA & Elysees
Об источнике: anna_di__
anna_di__ — страница украинской блогерши Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
