Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

Анна Косик
27 января 2026, 16:46
46
Быстрый рецепт намазки из сардины и яиц.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Намазка с сардиной
Рецепт намазки с сардиной / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сардина — очень недооцененный продукт, из которого можно приготовить много вкусных и при этом бюджетных блюд. Например, из сардины и яиц получится классная намазка.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна. Она поделилась рецептом намазки из пяти простых ингредиентов, среди которых и сардина.

Намазка с сардиной - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Яйца 3 шт.
  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Сардина 1 банка
  • Соль
  • Майонез 1 ст. л.

Варим яйца и натираем на терке. Смешиваем с натертыми плавлеными сырками, сардиной, солью и майонезом. Готовую намазку выкладываем на хлеб.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить намазку из сардины:

@anna_di__ Простая и вкусная намазка Яйца вареные-3 шт. Плавленый сыр-2 шт. Сардина (консерва)-1 банка Соль по вкусу Майонез-1 ст.л. (или по вкусу) #намазка#закуска#идея#рецепт♬ 505 - Remix - DOROFEEVA & Elysees

Вас может заинтересовать:

Об источнике: anna_di__

anna_di__ — страница украинской блогерши Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты закуски
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

17:54Синоптик
Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:40Украина
РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

17:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Почему 27 января нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

Почему 27 января нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

Последние новости

18:36

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыба

18:32

Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

18:30

Как сказать по-украински "когда я ем, я глух и нем" - два правильных вариантаВидео

17:56

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

17:54

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
17:50

"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

17:40

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:26

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

16:57

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

Реклама
16:57

Киев и другие регионы превратятся в каток - прогноз погоды в Украине на 28 января

16:56

Популярные вещи вышли из моды: топ-5 антитрендов 2026 годаВидео

16:46

Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

16:31

Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

15:51

Россия целенаправленно обстреляла важный объект на западе Украины - детали

15:48

Спецпредставитель Путина сорвался и устроил скандал из-за одного из условий мира

15:40

Авторы умерли, а он еще идет: что известно о самом длительном эксперименте в миреВидео

15:24

На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

15:18

Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

14:50

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

14:40

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

Реклама
14:28

"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

14:26

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

14:20

Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

13:49

"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

13:40

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

13:26

Стадо одичавших коров заметили возле Чернобыля: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

11:33

"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

11:33

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФото

11:22

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

11:15

РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

Реклама
11:09

Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

10:31

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивилВидео

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

10:24

"Не хотел детей с ней": Иво Бобул эмоционально высказался о браке с Сандулесой

10:09

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

10:05

Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

09:09

Пять знаков зодиака, которые не могут жить без сада и огорода

09:06

Новый график отключений для Одессы и области: когда не будет света 27 январяФото

08:59

РФ атаковала Львовскую область: под удар попала инфраструктура, что известно

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять