Гора вкусного печенья без муки за 25 минут: рецепт из четырех ингредиентов

Многие любят взять к чаю или кофе печенье. Выяснилось, что его не обязательно покупать в магазине, а можно с легкостью приготовить дома из минимума продуктов.
Главред узнал, что об этом рассказала украинская блогерша Алина. Она поделилась простым рецептом кокосового печенья в TikTok.
Кокосовое печенье - рецепт
Ингредиенты
- Яйца 2 шт.
- Сахар 100 г
- Кокосовая стружка 170 г
- Соль 1/3 ч. л.
Яичные белки отделяем от желтков. Белки с солью взбиваем до первой пены, далее постепенно добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков. Желтки перемешиваем вилкой и добавляем к белкам.
Хорошо взбиваем яичную массу и постепенно добавляем к ней кокосовую стружку. Тесто замешиваем движениями сверху вниз. Далее формируем шарики из теста и слегка вытягиваем каждый из них, чтобы получился треугольник.
Печенье выпекаем на застеленном пергаментом противне в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить кокосовое печенье:
@alinka_cookinggg Кокосовое печенье с минимумом ингредиентов Ингредиенты ▫️Яйца-2шт ▫️Сахар-100грм ▫️Кокосовая стружка- 170грм ▫️Соль-1/3ч.л #печенье#кокосовоепеченье#выпечка#вкусныерецепты♬ оригинальный звук - Вкусные рецепты
Вас может заинтересовать:
- Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов
- Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных
- Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут
Об источнике: alinka_cookinggg
alinka_cookinggg – это популярный TikTok-канал Алины Кондратюк, украинской фуд-блогерши. На своем аккаунте Алина делится вкусными рецептами на любой вкус, привлекая широкую аудиторию. Ее канал имеет значительную популярность, о чем свидетельствует большое количество подписчиков и лайков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред