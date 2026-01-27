Гора вкусного печенья без муки за 25 минут: рецепт из четырех ингредиентов

Рецепт кокосового печенья, от которого невозможно оторваться.

https://glavred.info/recipes/gora-vkusnogo-pechenya-bez-muki-za-25-minut-recept-iz-chetyreh-ingredientov-10735667.html Ссылка скопирована

Рецепт кокосового печенья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие любят взять к чаю или кофе печенье. Выяснилось, что его не обязательно покупать в магазине, а можно с легкостью приготовить дома из минимума продуктов.

Главред узнал, что об этом рассказала украинская блогерша Алина. Она поделилась простым рецептом кокосового печенья в TikTok.

Кокосовое печенье - рецепт

Ингредиенты

видео дня

Яйца 2 шт.

Сахар 100 г

Кокосовая стружка 170 г

Соль 1/3 ч. л.

Яичные белки отделяем от желтков. Белки с солью взбиваем до первой пены, далее постепенно добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков. Желтки перемешиваем вилкой и добавляем к белкам.

Хорошо взбиваем яичную массу и постепенно добавляем к ней кокосовую стружку. Тесто замешиваем движениями сверху вниз. Далее формируем шарики из теста и слегка вытягиваем каждый из них, чтобы получился треугольник.

Печенье выпекаем на застеленном пергаментом противне в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить кокосовое печенье:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: alinka_cookinggg alinka_cookinggg – это популярный TikTok-канал Алины Кондратюк, украинской фуд-блогерши. На своем аккаунте Алина делится вкусными рецептами на любой вкус, привлекая широкую аудиторию. Ее канал имеет значительную популярность, о чем свидетельствует большое количество подписчиков и лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред