Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт

Любители сладостей вряд ли смогут пройти мимо шоколадного печенья. А если его хочется не просто купить в магазине, а приготовить дома, пригодится рецепт печенья как из сериала "Друзья".
Им в TikTok _with_anna._ поделилась украинский блогер Анна.
Печенье с шоколадом - рецепт
Ингредиенты:
- Сливочное масло 100 г
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 80 г
- Мука 190 г муки
- Соль
- Ванилин
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Черный шоколад 100 г
В миске смешиваем венчиком масло, яйцо и сахар. Далее добавляем к массе муку, разрыхлитель, немного соли и ванилина. Хорошо все вымешиваем. Следующим шагом надо измельчить шоколад и вмешать его в тесто.
Формируем из теста шарики и выкладываем их на застеленный пергаментной бумагой противень. Прижимаем каждый шарик стаканом, после чего ставим печенье в разогретую до 180-190 градусов духовку на 18-20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить печенье с шоколадом:
@_with_anna._ Шоколадное печенье из сериала "Друзья" (мне рецепт сама Фиби рассказала?) Сливочное масло - 100 г Яйца- 1 шт Сахар-80 г Мука-190 г Соль-мелочь Ванилин-мелочь Разрыхлитель-1 ч.л. (без горки) Черный шоколад-100 г Запекаем при t180-190. 18-20 минут или до готовности? Вкусного #рецепт#печенье#друзья♬ I'll Be There for You (TV Version with Dialogue) - The Rembrandts
