Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт

Рецепт шоколадного печенья как из культового сериала "Друзья".

Рецепт того самого печенья из "Друзей" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Любители сладостей вряд ли смогут пройти мимо шоколадного печенья. А если его хочется не просто купить в магазине, а приготовить дома, пригодится рецепт печенья как из сериала "Друзья".

Им в TikTok _with_anna._ поделилась украинский блогер Анна. Она рассказала как на скорую руку приготовить очень вкусное печенье с черным шоколадом, пишет Главред.

Печенье с шоколадом - рецепт

Ингредиенты:

Сливочное масло 100 г

Яйцо 1 шт.

Сахар 80 г

Мука 190 г муки

Соль

Ванилин

Разрыхлитель 1 ч. л.

Черный шоколад 100 г

В миске смешиваем венчиком масло, яйцо и сахар. Далее добавляем к массе муку, разрыхлитель, немного соли и ванилина. Хорошо все вымешиваем. Следующим шагом надо измельчить шоколад и вмешать его в тесто.

Формируем из теста шарики и выкладываем их на застеленный пергаментной бумагой противень. Прижимаем каждый шарик стаканом, после чего ставим печенье в разогретую до 180-190 градусов духовку на 18-20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить печенье с шоколадом:

Об источнике: _with_anna._ _with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

