Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт

Анна Косик
28 ноября 2025, 05:51
15
Рецепт шоколадного печенья как из культового сериала "Друзья".
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Печенье
Рецепт того самого печенья из "Друзей" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Любители сладостей вряд ли смогут пройти мимо шоколадного печенья. А если его хочется не просто купить в магазине, а приготовить дома, пригодится рецепт печенья как из сериала "Друзья".

Им в TikTok _with_anna._ поделилась украинский блогер Анна. Она рассказала как на скорую руку приготовить очень вкусное печенье с черным шоколадом, пишет Главред.

Печенье с шоколадом - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Сливочное масло 100 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Сахар 80 г
  • Мука 190 г муки
  • Соль
  • Ванилин
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Черный шоколад 100 г

В миске смешиваем венчиком масло, яйцо и сахар. Далее добавляем к массе муку, разрыхлитель, немного соли и ванилина. Хорошо все вымешиваем. Следующим шагом надо измельчить шоколад и вмешать его в тесто.

Формируем из теста шарики и выкладываем их на застеленный пергаментной бумагой противень. Прижимаем каждый шарик стаканом, после чего ставим печенье в разогретую до 180-190 градусов духовку на 18-20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить печенье с шоколадом:

@_with_anna._ Шоколадное печенье из сериала "Друзья" (мне рецепт сама Фиби рассказала?) Сливочное масло - 100 г Яйца- 1 шт Сахар-80 г Мука-190 г Соль-мелочь Ванилин-мелочь Разрыхлитель-1 ч.л. (без горки) Черный шоколад-100 г Запекаем при t180-190. 18-20 минут или до готовности? Вкусного #рецепт#печенье#друзья♬ I'll Be There for You (TV Version with Dialogue) - The Rembrandts

Об источнике: _with_anna._

_with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

