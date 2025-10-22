Укр
Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

Марина Фурман
22 октября 2025, 16:37
Попробуйте приготовить яблочное печенье, которое понравится всей семье.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт печенья
Рецепт вкусного яблочного печенья / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

Осенью, когда хочется домашнего уюта, особенно популярными становятся простые рецепты выпечки. Главред предлагает приготовить яблочное печенье, от которого будут в восторге и дети, и взрослые.

Рецептом печенья поделилась кулинарный блогер в TikTok @diana_kulikovska.

Для печенья вам понадобится:

  • творог кисломолочный - 400 г;
  • масло сливочное - 100 г;
  • яйца - 2 шт;
  • сахар - 100 г;
  • соль - щепотка;
  • мука - 350 г (можно добавить 50 г в конце, если слишком будет липнуть);
  • разрыхлитель - 10 г;
  • яблоки - 3 шт;
  • сахар - 3/4 ст. л;
  • корица - 15 г.

Процесс приготовления

Сперва подготовьте большую емкость и соедините все ингредиенты: к творогу добавьте яйца, сахар, соль и растопленное сливочное масло, после чего хорошо перемешайте.

Далее нужно почистить и нарезать мелким кубиком яблоки. Их добавляем к творогу. Также всыпаем муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем руками.

Когда тесто будет готово, следует сформировать небольшие шарики и обвалять их в корице.

Готовые шарики поставьте на противень и расплющите рукой.

Печенье нужно выпекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 45-50 минут.

Приятного аппетита!

Как приготовить яблочное печенье - смотрите видео:

@diana_kulikovska Яблочное печенье, простой пошаговый рецепт? Творог кисломолочный 400 г Масло сливочное 100 г Яйца 2шт Сахар 100 г Соль щепотка Мука 350 г( можно добавить 50 г в конце, если слишком будет липнуть) Разрыхлитель 10 г Яблоки 3 шт Сахар 3/4 ст л и 15 г корицы для обвалки печенья Приготовление: 1. К творогу добавляем яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, перемешиваем. 2. Добавляем яблоки мелким кубиком, муку и разрыхлитель, перемешиваем руками тесто. 3. Формируем шарики, обваливаем в корице с сахаром, расплющиваем рукой на противне и выпекаем в разогретой духовке 180 г 45/50 мин. Смакуйте к чаю, это вкуснейший рецепт! #рецепт#выпечка#печенье#печиворецепт#яблочноепеченье♬ оригинальный звук - diana_kulikovska

О персоне: diana_kulikovska

diana_kulikovska - популярный кулинарный блогер в соцсети TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diana_kulikovska подписаны более 57 тысяч пользователей соцсети TikTok.

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен более 50 оккупантов - подробности

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

10:42

Могла обойтись в целое состояние: какие штрафы платили казаки за ругань

10:41

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

