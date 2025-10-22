Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

Осенью, когда хочется домашнего уюта, особенно популярными становятся простые рецепты выпечки. Главред предлагает приготовить яблочное печенье, от которого будут в восторге и дети, и взрослые.
Рецептом печенья поделилась кулинарный блогер в TikTok @diana_kulikovska.
Для печенья вам понадобится:
- творог кисломолочный - 400 г;
- масло сливочное - 100 г;
- яйца - 2 шт;
- сахар - 100 г;
- соль - щепотка;
- мука - 350 г (можно добавить 50 г в конце, если слишком будет липнуть);
- разрыхлитель - 10 г;
- яблоки - 3 шт;
- сахар - 3/4 ст. л;
- корица - 15 г.
Процесс приготовления
Сперва подготовьте большую емкость и соедините все ингредиенты: к творогу добавьте яйца, сахар, соль и растопленное сливочное масло, после чего хорошо перемешайте.
Далее нужно почистить и нарезать мелким кубиком яблоки. Их добавляем к творогу. Также всыпаем муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем руками.
Когда тесто будет готово, следует сформировать небольшие шарики и обвалять их в корице.
Готовые шарики поставьте на противень и расплющите рукой.
Печенье нужно выпекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 45-50 минут.
Приятного аппетита!
Как приготовить яблочное печенье - смотрите видео:
@diana_kulikovska Яблочное печенье, простой пошаговый рецепт? Творог кисломолочный 400 г Масло сливочное 100 г Яйца 2шт Сахар 100 г Соль щепотка Мука 350 г( можно добавить 50 г в конце, если слишком будет липнуть) Разрыхлитель 10 г Яблоки 3 шт Сахар 3/4 ст л и 15 г корицы для обвалки печенья Приготовление: 1. К творогу добавляем яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, перемешиваем. 2. Добавляем яблоки мелким кубиком, муку и разрыхлитель, перемешиваем руками тесто. 3. Формируем шарики, обваливаем в корице с сахаром, расплющиваем рукой на противне и выпекаем в разогретой духовке 180 г 45/50 мин. Смакуйте к чаю, это вкуснейший рецепт! #рецепт#выпечка#печенье#печиворецепт#яблочноепеченье♬ оригинальный звук - diana_kulikovska
Другие рецепты:
- Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"
- Завтрак из яйца совершенно по-новому: шикарный рецепт из четырех ингредиентов
- Забудете о "Селедке под шубой": этот салат из свеклы покорит с первой ложки
О персоне: diana_kulikovska
diana_kulikovska - популярный кулинарный блогер в соцсети TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diana_kulikovska подписаны более 57 тысяч пользователей соцсети TikTok.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред