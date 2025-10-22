Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

Попробуйте приготовить яблочное печенье, которое понравится всей семье.

Рецепт вкусного яблочного печенья / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

Осенью, когда хочется домашнего уюта, особенно популярными становятся простые рецепты выпечки. Главред предлагает приготовить яблочное печенье, от которого будут в восторге и дети, и взрослые.

Рецептом печенья поделилась кулинарный блогер в TikTok @diana_kulikovska.

Для печенья вам понадобится:

творог кисломолочный - 400 г;

масло сливочное - 100 г;

яйца - 2 шт;

сахар - 100 г;

соль - щепотка;

мука - 350 г (можно добавить 50 г в конце, если слишком будет липнуть);

разрыхлитель - 10 г;

яблоки - 3 шт;

сахар - 3/4 ст. л;

корица - 15 г.

Процесс приготовления

Сперва подготовьте большую емкость и соедините все ингредиенты: к творогу добавьте яйца, сахар, соль и растопленное сливочное масло, после чего хорошо перемешайте.

Далее нужно почистить и нарезать мелким кубиком яблоки. Их добавляем к творогу. Также всыпаем муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем руками.

Когда тесто будет готово, следует сформировать небольшие шарики и обвалять их в корице.

Готовые шарики поставьте на противень и расплющите рукой.

Печенье нужно выпекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 45-50 минут.

Приятного аппетита!

Как приготовить яблочное печенье - смотрите видео:

О персоне: diana_kulikovska diana_kulikovska - популярный кулинарный блогер в соцсети TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diana_kulikovska подписаны более 57 тысяч пользователей соцсети TikTok.

