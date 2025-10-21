Забудете о "Селедке под шубой": этот салат из свеклы покорит с первой ложки

Салат готовится очень просто, а нужные ингредиенты - "копеечные".

Свекла - довольно популярный овощ на украинской кухне. Часто хозяйки готовят из нее первые блюда и добавляют в салаты. На этот раз Главред предлагает приготовить салат из свеклы, который однозначно удивит вашу семью. О существовании этого рецепта знают единицы, хотя ингредиенты - самые простые, а на вкус салат - непревзойденный.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер @an.cookbook.

Ингредиенты:

свекла - 2 шт (~350 г);

консервированный горошек - 0,5 банки;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук);

дижонская горчица - 1 ст.л;

масло тыквенное - 2 ст.л;

соевый соус - 1 ст.л;

лимонный сок - 0,5 ст.л.

Процесс приготовления

Сначала варим свеклу или же покупаем готовую в супермаркете.

Вареную свеклу следует натереть на терке и переложить в глубокую емкость. Сюда добавляем консервированный зеленый горошек.

Далее нарезаем много зелени. Автор добавила зеленый лук, укроп и петрушку.

Для заправки салата понадобится масло, соевый соус, горчица в зернах и полложки лимонного сока. Все эти ингредиенты нужно смешать и заправить наш салат.

В конце не забудьте все хорошо перемешать и можно пробовать.

Как приготовить простой салат из свеклы - смотрите видео:

