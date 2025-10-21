Забудете о "Селедке под шубой": этот салат из свеклы покорит с первой ложки

Свекла - довольно популярный овощ на украинской кухне. Часто хозяйки готовят из нее первые блюда и добавляют в салаты. На этот раз Главред предлагает приготовить салат из свеклы, который однозначно удивит вашу семью. О существовании этого рецепта знают единицы, хотя ингредиенты - самые простые, а на вкус салат - непревзойденный.
Рецептом салата поделилась кулинарный блогер @an.cookbook.
Ингредиенты:
- свекла - 2 шт (~350 г);
- консервированный горошек - 0,5 банки;
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук);
- дижонская горчица - 1 ст.л;
- масло тыквенное - 2 ст.л;
- соевый соус - 1 ст.л;
- лимонный сок - 0,5 ст.л.
Процесс приготовления
Сначала варим свеклу или же покупаем готовую в супермаркете.
Вареную свеклу следует натереть на терке и переложить в глубокую емкость. Сюда добавляем консервированный зеленый горошек.
Далее нарезаем много зелени. Автор добавила зеленый лук, укроп и петрушку.
Для заправки салата понадобится масло, соевый соус, горчица в зернах и полложки лимонного сока. Все эти ингредиенты нужно смешать и заправить наш салат.
В конце не забудьте все хорошо перемешать и можно пробовать.
Как приготовить простой салат из свеклы - смотрите видео:
@an.cookbook Салат со свеклой за 5 минут? ?Ингредиенты: - Свекла - 2 шт ( ~350 гр ) - Консервированный горошек - 0,5 банки - Зелень ( укроп, петрушка, зеленый лук) - Дижонская горчица- 1 ст.л - Масло тыквенное от @Zhivodar.ua ♬ Elegant and lively violin jazz - Cuisine, food, gourmet, cafe(1310636) - Ponetto
