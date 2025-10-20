Укр
Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"

Марина Фурман
20 октября 2025, 20:35
90
Этот салат из свеклы съедят еще до основного блюда.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт салата
Рецепт салата из свеклы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вдруг не знаете, что приготовить на обед или ужин, Главред советует обратить внимание на рецепт салата, который готовится очень просто, но получается невероятно вкусным. Чтобы приготовить салат понадобятся доступные ингредиенты и немного времени.

Рецептом салата из свеклы поделилась кулинарный блогер в своем TikTok @alionakarpiuk.

Вам понадобится:

  • морковь - 2-3 шт;
  • чернослив, изюм;
  • майонез;
  • сыр - 150 г;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • свекла вареная - 2-3 шт;
  • грецкий орех - 20 г;
  • соль.

Процесс приготовления подобен всеми любимому салату "Шуба".

Сначала нужно приготовить морковный слой. Для этого очистите и натрите сырую морковь, добавьте чернослив и изюм. Все заправьте майонезом и хорошо перемешайте.

Следующий слой - сырный. Натрите на крупной терке сыр, сюда же добавьте измельченный чеснок и немного майонеза. Все осторожно перемешайте до однородной массы.

Третий слой состоит из свеклы. Можете приобрести готовую свеклу или же отварить самостоятельно. Готовую свеклу следует натереть и добавить измельченные орехи и майонез. Не забудьте все хорошо перемешать.

Примечание: при создании слоев не стоит добавлять слишком много майонеза.

Когда все три слоя будут готовы, их следует выложить на тарелку в следующей последовательности: морковь - сыр - свекла.

По желанию можно еще украсить орехами или зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат из свеклы - смотрите видео:

@alionakarpiuk Салат "НЕ ШУБА" это НЕ СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ, а салат который еще вкуснее, почувствуй этот вкус уже с первой ложки ? ⠀ Давайте соберем больше ❤️ и "Спасибо за рецепт!" ⠀ Вам понадобится: ▫️морква - 2-3 шт ▫️чорнослив, изюм ▫️майонез ▫️сир - 150 г ▫️часник - 1 зубчик ▫️буряк вареный - 2-3 шт ▫️волоський орех - 20 г ▫️сіль ⠀ ??‍? ⠀ ??‍? Приготовление: 1️⃣ Морковный слой. Натереть морковь на мелкой терке, добавить майонез, чернослив и изюм. Хорошо перемешать. 2️⃣ Сырный слой. К натертому сыру добавить измельченный чеснок и немного майонеза. Перемешать до однородной массы. 3️⃣ Свекольный слой. Вареную свеклу натереть, добавить измельченные орехи и майонез. Перемешать. 4️⃣ Сборка. Выкладывать слоями: морковь → сыр → свекла. По желанию украсить орехами или зеленью. Приятного аппетита ? #салат#закуска#рецептиукраїнською#смачноішвидко#фудблогер♬ Little Things - Adrián Berenguer

О персоне: alionakarpiuk

alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт Буряк салат рецепты
