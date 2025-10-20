Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"

Этот салат из свеклы съедят еще до основного блюда.

Рецепт салата из свеклы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вдруг не знаете, что приготовить на обед или ужин, Главред советует обратить внимание на рецепт салата, который готовится очень просто, но получается невероятно вкусным. Чтобы приготовить салат понадобятся доступные ингредиенты и немного времени.

Рецептом салата из свеклы поделилась кулинарный блогер в своем TikTok @alionakarpiuk.

Вам понадобится:

морковь - 2-3 шт;

чернослив, изюм;

майонез;

сыр - 150 г;

чеснок - 1 зубчик;

свекла вареная - 2-3 шт;

грецкий орех - 20 г;

соль.

Процесс приготовления подобен всеми любимому салату "Шуба".

Сначала нужно приготовить морковный слой. Для этого очистите и натрите сырую морковь, добавьте чернослив и изюм. Все заправьте майонезом и хорошо перемешайте.

Следующий слой - сырный. Натрите на крупной терке сыр, сюда же добавьте измельченный чеснок и немного майонеза. Все осторожно перемешайте до однородной массы.

Третий слой состоит из свеклы. Можете приобрести готовую свеклу или же отварить самостоятельно. Готовую свеклу следует натереть и добавить измельченные орехи и майонез. Не забудьте все хорошо перемешать.

Примечание: при создании слоев не стоит добавлять слишком много майонеза.

Когда все три слоя будут готовы, их следует выложить на тарелку в следующей последовательности: морковь - сыр - свекла.

По желанию можно еще украсить орехами или зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат из свеклы - смотрите видео:

