Вместо квашеной капусты: простой и быстрый салат с синей капусты

Синяя капуста не только очень полезная, но и вкусная. Предлагаем шикарный рецепт салата из синей капусты, который можно готовить хоть каждый день благодаря простому набору ингредиентов.
Кстати, синяя капуста меняет цвет в зависимости от кислоты в заправке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Салат с синей капустой - рецепт
Ингредиенты:
- Синяя капуста – 350 г;
- Яблоко – 1 шт.;
- Бородинский хлеб – 100 г;
- Заправка:
- Йогурт – 3 ст. л;
- Майонез – 1 ст. л;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Сок лимона – 1/2 шт.;
- Соль, перец – по вкусу;
- Укроп измельченный – 2 ст. л;
- Растительное масло - 30 мл
Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните, чтобы она пустила сок.
Хлеб нарежьте на кубики, полейте растительным маслом и поджарьте на сковороде или же подсушите в духовке.
Яблоко очистите и нарежьте на небольшие кубики.
Для заправки смешайте йогурт, майонез, измельченный чеснок, сок лимона, соль, перец, нарезанный укроп и растительное масло.
Добавьте заправку в салат, перемешайте и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с синей капустой:
