Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Вместо квашеной капусты: простой и быстрый салат с синей капусты

Элина Чигис
17 октября 2025, 13:29
27
Рецепт простого салата с синей капустой.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Салат с синей капустой - рецепт
Салат с синей капустой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Синяя капуста не только очень полезная, но и вкусная. Предлагаем шикарный рецепт салата из синей капусты, который можно готовить хоть каждый день благодаря простому набору ингредиентов.

Кстати, синяя капуста меняет цвет в зависимости от кислоты в заправке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Салат с синей капустой - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Синяя капуста – 350 г;
  • Яблоко – 1 шт.;
  • Бородинский хлеб – 100 г;
  • Заправка:
  • Йогурт – 3 ст. л;
  • Майонез – 1 ст. л;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Сок лимона – 1/2 шт.;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Укроп измельченный – 2 ст. л;
  • Растительное масло - 30 мл

Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните, чтобы она пустила сок.

Хлеб нарежьте на кубики, полейте растительным маслом и поджарьте на сковороде или же подсушите в духовке.

Яблоко очистите и нарежьте на небольшие кубики.

Для заправки смешайте йогурт, майонез, измельченный чеснок, сок лимона, соль, перец, нарезанный укроп и растительное масло.

Добавьте заправку в салат, перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат с синей капустой:

Вас может заинтересовать:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт капуста салат
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

14:24Фронт
Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

14:09Синоптик
Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м

12:25Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

Украину накрыла новая волна отключений света: появились графики на 17 октября

Украину накрыла новая волна отключений света: появились графики на 17 октября

В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

Последние новости

14:37

В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

14:24

Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

14:11

"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФВидео

14:09

Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

14:04

Кличко рассказал, чем занимаются его взрослые дети

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
13:59

Должен знать каждый водитель: можно ли ездить с почти пустым баком

13:29

Вместо квашеной капусты: простой и быстрый салат с синей капустыВидео

13:14

Трудно даже поверить: что когда-то находилось на дне Каховского водохранилищаВидео

13:02

Видел убийцу без маски: в деле Фарион неожиданно появился тайный свидетель

Реклама
12:53

"Принимаю участие": Денисенко сделала неожиданное заявление в объятиях ХолостякаВидео

12:44

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

12:43

После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

12:25

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мВидео

12:19

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробностиВидео

12:11

Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

11:46

"Прошло 10 лет": Наталья Могилевская растрогала встречей со звездой "Голос.Дети"Видео

11:41

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:34

Зачем Путину мирные переговоры и есть ли в них смысл: Мережко назвал мотивы Кремля

11:30

Полякова требует поменять правила Нацотбора на Евровидение-2026 и пригрозила судом - детали скандалаВидео

11:23

В Украину придут затяжные дожди: скоро температура упадет до -2 градусов

Реклама
11:00

Украинцам разрешили не платить за одну из коммуналок: что известно и какие условия

10:58

Можно ли донашивать чужие вещи: мольфар предупредил об опасностиВидео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

10:35

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

10:13

В РФ рассказали, как Кристина Орбакайте опозорилась в Израиле

10:12

Пережила сложную операцию: 91-летняя Брижит Бардо попала в больницу

10:10

Украинцам начали начислять 5 тысяч грн надбавок к пенсии: кто получит

10:09

Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

09:52

По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

09:33

Золото Полуботка может быть до сих пор в Украине - где оно и какое на нем проклятиеВидео

09:30

Трамп угрожает Путину Tomahawk: что за этим стоитмнение

09:29

Заставит Россию прекратить войну: в Генштабе заявили о позитивных сигналах

09:25

Зеленский застигнут врасплох, Трамп внезапно включил Путина в свою повестку - Axios

08:57

"Разбиты горем и в отчаянии": умер сооснователь группы Kiss

08:36

Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

08:21

Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

07:37

Ночные "прилеты" в Крыму и Донецке: горит нефтебаза и склады боеприпасовВидео

07:00

"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

06:10

Что на самом деле остановит войну?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с туристами за 41 секунду

Реклама
05:34

Гороскоп на завтра 18 октября: Скорпионам - приятная работа, Ракам - срыв планов

05:09

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гущеВидео

04:30

"Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье

04:16

Первая работа 5-летнего принца: как отреагировали принц Уильям и Кейт Миддлтон

03:30

Как готовить с фольгой в аэрогриле: лайфхаки и ошибки, которых стоит избегать

03:02

Как коты управляют вниманием хозяина без единого звука: специалисты раскрыли хитростьВидео

02:31

Новый метод против деменции: врачи не верили, пока не увидели результаты

01:31

Ракетная интрига с новым поворотом: Трамп сделал заявление по "Tomahawk" для Украины

01:30

Беременная Марина Бех-Романчук показала, как прячет животик

00:46

Что скрывает разговор Трампа и Путина: дойдут ли Tomahawk до Украины - Reuters

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять