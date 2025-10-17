Вместо квашеной капусты: простой и быстрый салат с синей капусты

Рецепт простого салата с синей капустой.

Салат с синей капустой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Синяя капуста не только очень полезная, но и вкусная. Предлагаем шикарный рецепт салата из синей капусты, который можно готовить хоть каждый день благодаря простому набору ингредиентов.

Кстати, синяя капуста меняет цвет в зависимости от кислоты в заправке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Салат с синей капустой - рецепт

Ингредиенты:

Синяя капуста – 350 г;

Яблоко – 1 шт.;

Бородинский хлеб – 100 г;

Заправка:

Йогурт – 3 ст. л;

Майонез – 1 ст. л;

Чеснок – 1 зубчик;

Сок лимона – 1/2 шт.;

Соль, перец – по вкусу;

Укроп измельченный – 2 ст. л;

Растительное масло - 30 мл

Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните, чтобы она пустила сок.

Хлеб нарежьте на кубики, полейте растительным маслом и поджарьте на сковороде или же подсушите в духовке.

Яблоко очистите и нарежьте на небольшие кубики.

Для заправки смешайте йогурт, майонез, измельченный чеснок, сок лимона, соль, перец, нарезанный укроп и растительное масло.

Добавьте заправку в салат, перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

