Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиенте

Простой рецепт бюджетного салата с куриными сердечками.

Салат с куриными сердечками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем разнообразить ваше меню при помощи аппетитного салата с куриными сердечками и морковью. Быстрый и простой салат покорит вас своим вкусом и простотой приготовления.

Кстати, по желанию, салат можно заправить и майонезом, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Салат с куриными сердечками – рецепт

Ингредиенты:

куриные сердечки 500 г

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

консервированный горошек 4 ст. л.

зеленый лук

соль, перец, соевый соус

Куриные сердечки очистите и отварите в подсоленной воде около 30 минут до готовности.

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке для моркови по-корейски.

В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте овощи до мягкости, посолите и поперчите.

Куриные сердечки охладите, нарежьте, добавьте подготовленные овощи.

Всыпьте консервированный горошек, нарезанный зеленый лук и заправьте все соевым соусом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат с куриными сердечками:

