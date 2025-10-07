Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиенте

Предлагаем разнообразить ваше меню при помощи аппетитного салата с куриными сердечками и морковью. Быстрый и простой салат покорит вас своим вкусом и простотой приготовления.
Кстати, по желанию, салат можно заправить и майонезом, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.
Салат с куриными сердечками – рецепт
Ингредиенты:
- куриные сердечки 500 г
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- консервированный горошек 4 ст. л.
- зеленый лук
- соль, перец, соевый соус
Куриные сердечки очистите и отварите в подсоленной воде около 30 минут до готовности.
Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке для моркови по-корейски.
В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте овощи до мягкости, посолите и поперчите.
Куриные сердечки охладите, нарежьте, добавьте подготовленные овощи.
Всыпьте консервированный горошек, нарезанный зеленый лук и заправьте все соевым соусом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с куриными сердечками:
О персоне: Мирослава Пекарюк
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
