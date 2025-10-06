Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюда

Рецепт легкого в приготовлении и оригинального супа.

Затирка - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы хотите разнообразить обеды, тогда обязательно попробуйте приготовить вкусную и аппетитную затирку. Это давний рецепт, по которому готовили еще наши бабушки. Такое первое блюдо точно понравится вашим родным.

Кстати, если в затирке крупные кусочки теста, тогда дайте супу покипеть еще 2-3 минуты, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.

Затирка – рецепт

Ингредиенты на 2,5 л воды:

Мясо

4-5 картофелин

1-2 лука

1 Морковь

1 стакан муки

1 яйцо

Соль/перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Зелень

Мясо залейте водой, сварите бульон с луком, морковь и лавровым листом.

Лук нарежьте на кубики, натрите морковь и обжарьте овощи на разогретом растительном масле.

К бульону добавьте нарезанный картофель, варите на среднем огне.

Первые блюда / инфографика: Главред

В яйцо всыпьте соль, взбейте и постепенно добавьте муку, вымешивая тесто, чтобы получились кусочки. Просейте изделия, чтобы убрать лишнюю муку.

Добавьте в суп поджарку, соль и перец.

Когда картофель сварится до готовности, всыпьте изделия из теста, уменьшите огонь и подержите несколько минут.

Подавайте суп со свежей зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить затирку:

О персоне: valway_ka valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valway_ka подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети.

