Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюда

Если вы хотите разнообразить обеды, тогда обязательно попробуйте приготовить вкусную и аппетитную затирку. Это давний рецепт, по которому готовили еще наши бабушки. Такое первое блюдо точно понравится вашим родным.
Кстати, если в затирке крупные кусочки теста, тогда дайте супу покипеть еще 2-3 минуты, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.
Затирка – рецепт
Ингредиенты на 2,5 л воды:
- Мясо
- 4-5 картофелин
- 1-2 лука
- 1 Морковь
- 1 стакан муки
- 1 яйцо
- Соль/перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
- Зелень
Мясо залейте водой, сварите бульон с луком, морковь и лавровым листом.
Лук нарежьте на кубики, натрите морковь и обжарьте овощи на разогретом растительном масле.
К бульону добавьте нарезанный картофель, варите на среднем огне.
В яйцо всыпьте соль, взбейте и постепенно добавьте муку, вымешивая тесто, чтобы получились кусочки. Просейте изделия, чтобы убрать лишнюю муку.
Добавьте в суп поджарку, соль и перец.
Когда картофель сварится до готовности, всыпьте изделия из теста, уменьшите огонь и подержите несколько минут.
Подавайте суп со свежей зеленью. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить затирку:
Вас может заинтересовать:
- Фаршированный перец по абсолютно новому рецепту - не устоит никто
- Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужин
- Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйка
О персоне: valway_ka
valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valway_ka подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред