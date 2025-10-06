Укр
Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюда

Элина Чигис
6 октября 2025, 22:36
57
Рецепт легкого в приготовлении и оригинального супа.
Затирка - рецепт
Если вы хотите разнообразить обеды, тогда обязательно попробуйте приготовить вкусную и аппетитную затирку. Это давний рецепт, по которому готовили еще наши бабушки. Такое первое блюдо точно понравится вашим родным.

Кстати, если в затирке крупные кусочки теста, тогда дайте супу покипеть еще 2-3 минуты, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.

Затирка – рецепт

Ингредиенты на 2,5 л воды:

  • Мясо
  • 4-5 картофелин
  • 1-2 лука
  • 1 Морковь
  • 1 стакан муки
  • 1 яйцо
  • Соль/перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки
  • Зелень

Мясо залейте водой, сварите бульон с луком, морковь и лавровым листом.

Лук нарежьте на кубики, натрите морковь и обжарьте овощи на разогретом растительном масле.

К бульону добавьте нарезанный картофель, варите на среднем огне.

Первые блюда
Первые блюда / инфографика: Главред

В яйцо всыпьте соль, взбейте и постепенно добавьте муку, вымешивая тесто, чтобы получились кусочки. Просейте изделия, чтобы убрать лишнюю муку.

Добавьте в суп поджарку, соль и перец.

Когда картофель сварится до готовности, всыпьте изделия из теста, уменьшите огонь и подержите несколько минут.

Подавайте суп со свежей зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить затирку:

О персоне: valway_ka

valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valway_ka подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети.

