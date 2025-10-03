Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецепту

Рецепт чудесной намазки из простых ингредиентов.

https://glavred.info/recipes/obaldennaya-namazka-forshmak-po-absolyutno-novomu-receptu-10703618.html Ссылка скопирована

Форшмак - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт легендарного форшмака с новыми ингредиентами, такой вариант немного отличается от классического, но структура блюда будет еще лучше. Форшмак можно подавать, намазав на хлеб, гренки или же в корзинках, подойдет даже не праздничный стол.

Кстати, в блюдо можно добавить немножко свежего укропа для яркости, сообщает Главред со ссылкой на tanya_akopyan_recepty.

Форшмак по-новому – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Сельдь малосольная - 250 г

Яйцо - 1-2 шт.

Сырок плавленый

Яблоко

Картофель вареный

Лук сырой - ¼ шт.

Кусочек хлеба маленький

Масло сливочное - 50 г

Предварительно отварите яйца вкрутую и картофель до готовности, остудите.

В чашу блендера отправьте очищенную сельдь, яйца, сырок, яблоко очищенное, картофель, лук, хлеб и масло.

Все тщательно взбейте, украсьте зеленью.

Кстати, некоторые хозяйки предпочитают форшмак не перебивать блендером, а все ингредиенты мелко нарезать.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить форшмак:

Вас может заинтересовать:

О персоне: tanya_akopyan_recepty tanya_akopyan_recepty - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 107 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред