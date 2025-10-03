Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецепту

Предлагаем вам рецепт легендарного форшмака с новыми ингредиентами, такой вариант немного отличается от классического, но структура блюда будет еще лучше. Форшмак можно подавать, намазав на хлеб, гренки или же в корзинках, подойдет даже не праздничный стол.
Кстати, в блюдо можно добавить немножко свежего укропа для яркости, сообщает Главред со ссылкой на tanya_akopyan_recepty.
Форшмак по-новому – рецепт
Ингредиенты:
- Сельдь малосольная - 250 г
- Яйцо - 1-2 шт.
- Сырок плавленый
- Яблоко
- Картофель вареный
- Лук сырой - ¼ шт.
- Кусочек хлеба маленький
- Масло сливочное - 50 г
Предварительно отварите яйца вкрутую и картофель до готовности, остудите.
В чашу блендера отправьте очищенную сельдь, яйца, сырок, яблоко очищенное, картофель, лук, хлеб и масло.
Все тщательно взбейте, украсьте зеленью.
Кстати, некоторые хозяйки предпочитают форшмак не перебивать блендером, а все ингредиенты мелко нарезать.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить форшмак:
Вас может заинтересовать:
- Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола
- Фаршированный перец по абсолютно новому рецепту - не устоит никто
- Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужин
О персоне: tanya_akopyan_recepty
tanya_akopyan_recepty - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 107 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред