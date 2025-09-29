Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

Рецепт очень сытного и аппетитного салата Бунито

https://glavred.info/recipes/tot-samyy-samyy-salat-bunito-iz-chelentano-mgnovenno-ischezaet-so-stola-10702451.html Ссылка скопирована

Салат Бунито - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам дома приготовить всеми любимый салат Бунито, который подается в пиццериях. Готовится он абсолютно просто, а сытой будет вся семья, главное, правильно приготовить куриное филе.

Кстати, если вы не любите орегано, можете его не добавлять в маринад для куриного филе, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.

Салат Бунито – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Филе запеченное

Морковь по-корейски

Сыр твердый

Майонез

Белки из яиц

Зелень

Для маринования филе:

Соль

Орегано сушеное

Паприка

Масло растительное

Смешайте орегано, паприку, соль, растительное масло, смажьте маринадом куриное филе.

Заверните мясо в фольгу, запекайте при температуре 18- градусов 20-30 минут, откройте фольгу и подержите в духовке еще 10 минут.

Нарежьте филе на кусочки, отправьте на тарелку, смажьте майонезом.

Теперь выложите слой моркови по-корейски и смажьте майонезом.

Посыпьте твердым сыром, смажьте майонезом.

Белки натрите на терке, отправьте на слой сыра, и снова смажьте майонезом.

Украсьте салат желтками и зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат Бунито:

Вас может заинтересовать:

О персоне: with_anna with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред