Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

Предлагаем вам дома приготовить всеми любимый салат Бунито, который подается в пиццериях. Готовится он абсолютно просто, а сытой будет вся семья, главное, правильно приготовить куриное филе.
Кстати, если вы не любите орегано, можете его не добавлять в маринад для куриного филе, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.
Салат Бунито – рецепт
Ингредиенты:
- Филе запеченное
- Морковь по-корейски
- Сыр твердый
- Майонез
- Белки из яиц
- Зелень
Для маринования филе:
- Соль
- Орегано сушеное
- Паприка
- Масло растительное
Смешайте орегано, паприку, соль, растительное масло, смажьте маринадом куриное филе.
Заверните мясо в фольгу, запекайте при температуре 18- градусов 20-30 минут, откройте фольгу и подержите в духовке еще 10 минут.
Нарежьте филе на кусочки, отправьте на тарелку, смажьте майонезом.
Теперь выложите слой моркови по-корейски и смажьте майонезом.
Посыпьте твердым сыром, смажьте майонезом.
Белки натрите на терке, отправьте на слой сыра, и снова смажьте майонезом.
Украсьте салат желтками и зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат Бунито:
Вас может заинтересовать:
- Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семью
- Вместо Оливье: быстрый салат Копейка из нескольких ингредиентов
- Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовке
О персоне: with_anna
with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред