Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

Мария Тупик
29 сентября 2025, 20:10
149
Пикантный рецепт салата, который готовить быстро и легко.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Салат с копченой курицей рецепт
Салат с копченой курицей рецепт / depositphotos.com/ua

Очень вкусный и сытный салат. Такой рецепт восхитит своим вкусом, а секретный ингредиент прибавит пикантности.

Все заключается в копченой курице. Выбираем бедро или филе, убираем кожицу и оставляем только мясо.

Пикантый салат с копченой курицей - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Копченая грудка или же бедро - 1 шт
  • Огурцы свежие - 3 шт
  • Яйца - 3 шт
  • Кукуруза консервированная - 1 банка
  • Соль, перец
  • Майонез - по вкусу

Готовим пикантный салат заранее, чтобы ваши гости успели насладиться вкусом этого салата.

Яйца отварить до готовности, остудить и порезать кубиками.

С курицы снять шкурку, порезать на кубики.

Огурцы помыть, можно почистить и также порезать на кубики.

Слить всю жидкость с кукурузы, высыпать в салат.

Добавить соль и перец по вкусу, заправить майонезом или любимым соусом.

Салат Пикантный хорошо перемешать, накрыть пленкой и отправить в холодильник для пропитки.

Подавать к столу охлажденный, можно посыпать сухариками.

Смотрите видео, как готовить салат Пикантный с копченой курицей рецепт:

О персоне: kozina_food0

kozina_food0 - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kozina_food0 подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.

