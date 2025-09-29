Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

Очень вкусный и сытный салат. Такой рецепт восхитит своим вкусом, а секретный ингредиент прибавит пикантности.
Все заключается в копченой курице. Выбираем бедро или филе, убираем кожицу и оставляем только мясо.
Пикантый салат с копченой курицей - рецепт
Вам понадобится:
- Копченая грудка или же бедро - 1 шт
- Огурцы свежие - 3 шт
- Яйца - 3 шт
- Кукуруза консервированная - 1 банка
- Соль, перец
- Майонез - по вкусу
Готовим пикантный салат заранее, чтобы ваши гости успели насладиться вкусом этого салата.
Яйца отварить до готовности, остудить и порезать кубиками.
С курицы снять шкурку, порезать на кубики.
Огурцы помыть, можно почистить и также порезать на кубики.
Слить всю жидкость с кукурузы, высыпать в салат.
Добавить соль и перец по вкусу, заправить майонезом или любимым соусом.
Салат Пикантный хорошо перемешать, накрыть пленкой и отправить в холодильник для пропитки.
Подавать к столу охлажденный, можно посыпать сухариками.
Смотрите видео, как готовить салат Пикантный с копченой курицей рецепт:
О персоне: kozina_food0
kozina_food0 - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kozina_food0 подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Читайте также:
- Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей
- Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит
- Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред