Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусно

Предлагаем рецепт горячей закуски на новогодний стол – "Жюльен в тарталетках". Сытная и аппетитная закуска понравится вашим гостям, а готовится она быстро и легко. Сочетание курицы и шампиньонов всегда удачное и всеми любимое.
Кстати, блюдо вкусное в горячем и в холодном виде, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
"Жюльен в тарталетках" - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Грибы шампиньоны - 250 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливки 20% - 100 мл
- Сыр
- Приправа к грибам, мускатный орех, перец
- Тарталетки
Куриное филе, грибы и лук мелко нарежьте, добавьте специи и соль по вкусу.
Обжарьте подготовленные ингредиенты до готовности.
Влейте в сковороду сливки, все перемешайте и подержите на огне несколько минут.
Тарталетки отправьте на противень, добавьте в них начинку и посыпьте натертым твердым сыром.
Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 220 градусов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить "Жюльен в тарталетках":
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
