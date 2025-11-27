Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусно

Рецепт оригинальной закуски на праздничный стол.

https://glavred.info/recipes/novogodnyaya-zakuska-v-tartaletkah-s-shikarnoy-nachinkoy-ochen-vkusno-10719305.html Ссылка скопирована

"Жюльен в тарталетках" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем рецепт горячей закуски на новогодний стол – "Жюльен в тарталетках". Сытная и аппетитная закуска понравится вашим гостям, а готовится она быстро и легко. Сочетание курицы и шампиньонов всегда удачное и всеми любимое.

Кстати, блюдо вкусное в горячем и в холодном виде, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

"Жюльен в тарталетках" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе – 500 г

Грибы шампиньоны - 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сливки 20% - 100 мл

Сыр

Приправа к грибам, мускатный орех, перец

Тарталетки

Куриное филе, грибы и лук мелко нарежьте, добавьте специи и соль по вкусу.

Обжарьте подготовленные ингредиенты до готовности.

Влейте в сковороду сливки, все перемешайте и подержите на огне несколько минут.

Тарталетки отправьте на противень, добавьте в них начинку и посыпьте натертым твердым сыром.

Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 220 градусов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить "Жюльен в тарталетках":

Вас может заинтересовать:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред