По вкусу напоминает "Шубу": рецепт бомбической закуски на новогодний стол

Рецепт яркой и легкой закуски на праздничный стол.

Закуска с сельдью - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Если у вас нет много времени, чтобы готовить замысловатые закуски на новогодний стол, тогда попробуйте приготовить закуску с сельдью и кремовой свеклой. Готовится блюдо очень быстро, а разлетается со стола еще быстрее.

Кстати, рекомендуем использовать филе слабосоленой сельди для такой закуски, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Закуска с сельдью на праздничный стол - рецепт

Ингредиенты:

Намазка:

Свекла вареная или запеченная - 1 шт.;

Яйцо вареное - 1 шт.;

Картофель вареный (маленький)- 1 шт.;

Чеснок- 1 зубчик;

Орехи - 50 г;

Майонез или сметана- 1,5 ст. л;

Соль, перец

Дополнительно:

Сельдь - 300 г:

Хлеб

Укроп

Отварите или запеките свеклу и картофель до готовности, отварите яйцо вкрутую.

Все ингредиенты для намазки отправьте в блендер и взбейте до однородной массы.

Отправьте массу в кондитерский мешок или пакет.

Нарежьте хлеб на порционные кусочки, нанесите намазку на хлеб.

Сверху положите кусочки сельди и веточки укропа.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить закуску с сельдью:

