По вкусу напоминает "Шубу": рецепт бомбической закуски на новогодний стол

Если у вас нет много времени, чтобы готовить замысловатые закуски на новогодний стол, тогда попробуйте приготовить закуску с сельдью и кремовой свеклой. Готовится блюдо очень быстро, а разлетается со стола еще быстрее.
Кстати, рекомендуем использовать филе слабосоленой сельди для такой закуски, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Закуска с сельдью на праздничный стол - рецепт
Ингредиенты:
- Намазка:
- Свекла вареная или запеченная - 1 шт.;
- Яйцо вареное - 1 шт.;
- Картофель вареный (маленький)- 1 шт.;
- Чеснок- 1 зубчик;
- Орехи - 50 г;
- Майонез или сметана- 1,5 ст. л;
- Соль, перец
- Дополнительно:
- Сельдь - 300 г:
- Хлеб
- Укроп
Отварите или запеките свеклу и картофель до готовности, отварите яйцо вкрутую.
Все ингредиенты для намазки отправьте в блендер и взбейте до однородной массы.
Отправьте массу в кондитерский мешок или пакет.
Нарежьте хлеб на порционные кусочки, нанесите намазку на хлеб.
Сверху положите кусочки сельди и веточки укропа.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить закуску с сельдью:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
