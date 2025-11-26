Лучшее блюдо на Новый год: тот самый рецепт салата "Грибная поляна"

До Нового года осталось пять недель, поэтому самое время формировать праздничное меню. Есть множество классических блюд, которые обычно готовят 31 декабря, например "Оливье". Но если хочется чего-то нового, можно сделать очень вкусный салат из картофеля, грибов и моркови.
Главред узнал, что рецептом салата "Грибная поляна" в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.
Салат "Грибная поляна" - рецепт
Ингредиенты:
- Маринованные грибы 350-400 г
- Куриное филе 350 г
- Морковь 2 шт.
- Огурец 2 шт.
- Яйца 3 шт.
- Твердый сыр 150 г
- Картофель 3 шт.
- Зелень
- Майонез
Форму обертываем пищевой пленкой и выкладываем в нее первым слоем маринованные шампиньоны, далее сверху засыпаем их измельченной петрушкой и зеленым луком.
Следующим шагом отвариваем картофель, яйца, куриное филе и морковь. Последнюю можно заменить на морковь по-корейски. Выкладываем на слой из зелени натертый картофель, смазываем его майонезом и выкладываем поверх натертые яйца.
Снова смазываем слой майонезом, далее кладем натертую морковь, снова майонез, а также измельченные огурцы и курицу. После этого делаем майонезную сеточку, засыпаем натертый сыр и закрепляем все повторно майонезом. Переворачиваем тарелку и салат готов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео о том, как приготовить салат "Грибная поляна":
@gotuyemo_v_kayf Вкусный салат, который эффектно смотрится на праздничном столе ✨ Сохраняй, чтобы потом не искать ? Ингредиенты: Маринованные грибы -350-400 г Филе курицы - 350 г Морковь- 2 шт Огурец-2 шт Яйца - 3 шт Твердый сыр- 150 г Картофель - 3 шт Зелень: петрушка и лук Соль перец по вкусу Майонез Выложить слоями, как на видео. #новогодниерецепты#салат#рецепты#украинскийтикток#праздничныйстол♬ Jingle Bells (Merry Christmas 2025) - Holocron Music
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
