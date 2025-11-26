Лучшее блюдо на Новый год: тот самый рецепт салата "Грибная поляна"

Рецепт салата, который точно понравится гостям в новогоднюю ночь.

Рецепт невероятно вкусной "Грибной поляны" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

До Нового года осталось пять недель, поэтому самое время формировать праздничное меню. Есть множество классических блюд, которые обычно готовят 31 декабря, например "Оливье". Но если хочется чего-то нового, можно сделать очень вкусный салат из картофеля, грибов и моркови.

Главред узнал, что рецептом салата "Грибная поляна" в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.

Салат "Грибная поляна" - рецепт

Ингредиенты:

Маринованные грибы 350-400 г

Куриное филе 350 г

Морковь 2 шт.

Огурец 2 шт.

Яйца 3 шт.

Твердый сыр 150 г

Картофель 3 шт.

Зелень

Майонез

Форму обертываем пищевой пленкой и выкладываем в нее первым слоем маринованные шампиньоны, далее сверху засыпаем их измельченной петрушкой и зеленым луком.

Следующим шагом отвариваем картофель, яйца, куриное филе и морковь. Последнюю можно заменить на морковь по-корейски. Выкладываем на слой из зелени натертый картофель, смазываем его майонезом и выкладываем поверх натертые яйца.

Снова смазываем слой майонезом, далее кладем натертую морковь, снова майонез, а также измельченные огурцы и курицу. После этого делаем майонезную сеточку, засыпаем натертый сыр и закрепляем все повторно майонезом. Переворачиваем тарелку и салат готов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как приготовить салат "Грибная поляна":

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

