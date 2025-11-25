Укр
Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

Элина Чигис
25 ноября 2025, 13:32
Рецепт аппетитной домашней шаурмы для быстрого перекуса.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 1 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Домашняя шаурма - рецепт
Домашняя шаурма - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Шаурму уже давно готовят многие хозяйки дома, особенно такое блюдо выручает, когда нет времени на долгую готовку. В Сніданку з 1+1 рассказали, как приготовить шаурму с полезной начинкой, а по вкусу она не уступает уличной.

Главный секрет этого блюда – свежие овощи, мягкое куриное мясо и соус с ярким вкусом.

Домашняя шаурма: рецепт из Сніданку з 1+1

Ингредиенты

  • Для начинки:
  • Куриное филе - 150 г
  • Лаваш - 1 шт
  • Помидор - 1 шт
  • Огурец - 1 шт
  • Морковь по-корейски - 40 г
  • Греческий йогурт - 2 ст. л.
  • Кетчуп - 2 ст. л.
  • Майонез - 2 ст. л.
  • Для белого соуса:
  • Греческий йогурт - 2 ст. л.
  • Майонез - 2 ст. л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Зелень, специи - по вкусу

Нарежьте огурец и помидор на тонкие ломтики, также можно добавить и нарезанную капусту.

Для соуса смешайте греческий йогурт, майонез, измельченный чеснок, добавьте специи и нарубленную зелень.

Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки, замаринуйте в специях и обжарьте или запеките до золотистой корочки.

Формируем шаурму: на лаваш намажьте белый соус, немного кетчупа, выложите овощи, морковь по-корейски и мясо. Сверните все в плотный рулет.

Обжарьте шаурму на сухой сковороде с обеих сторон.

Приятного аппетита!

