Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

Шаурму уже давно готовят многие хозяйки дома, особенно такое блюдо выручает, когда нет времени на долгую готовку. В Сніданку з 1+1 рассказали, как приготовить шаурму с полезной начинкой, а по вкусу она не уступает уличной.
Главный секрет этого блюда – свежие овощи, мягкое куриное мясо и соус с ярким вкусом.
Домашняя шаурма: рецепт из Сніданку з 1+1
Ингредиенты
- Для начинки:
- Куриное филе - 150 г
- Лаваш - 1 шт
- Помидор - 1 шт
- Огурец - 1 шт
- Морковь по-корейски - 40 г
- Греческий йогурт - 2 ст. л.
- Кетчуп - 2 ст. л.
- Майонез - 2 ст. л.
- Для белого соуса:
- Греческий йогурт - 2 ст. л.
- Майонез - 2 ст. л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Зелень, специи - по вкусу
Нарежьте огурец и помидор на тонкие ломтики, также можно добавить и нарезанную капусту.
Для соуса смешайте греческий йогурт, майонез, измельченный чеснок, добавьте специи и нарубленную зелень.
Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки, замаринуйте в специях и обжарьте или запеките до золотистой корочки.
Формируем шаурму: на лаваш намажьте белый соус, немного кетчупа, выложите овощи, морковь по-корейски и мясо. Сверните все в плотный рулет.
Обжарьте шаурму на сухой сковороде с обеих сторон.
Приятного аппетита!
