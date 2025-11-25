Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

Рецепт аппетитной домашней шаурмы для быстрого перекуса.

Шаурму уже давно готовят многие хозяйки дома, особенно такое блюдо выручает, когда нет времени на долгую готовку. В Сніданку з 1+1 рассказали, как приготовить шаурму с полезной начинкой, а по вкусу она не уступает уличной.

Главный секрет этого блюда – свежие овощи, мягкое куриное мясо и соус с ярким вкусом.

Домашняя шаурма: рецепт из Сніданку з 1+1

Ингредиенты

Для начинки:

Куриное филе - 150 г

Лаваш - 1 шт

Помидор - 1 шт

Огурец - 1 шт

Морковь по-корейски - 40 г

Греческий йогурт - 2 ст. л.

Кетчуп - 2 ст. л.

Майонез - 2 ст. л.

Для белого соуса:

Греческий йогурт - 2 ст. л.

Майонез - 2 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Зелень, специи - по вкусу

Нарежьте огурец и помидор на тонкие ломтики, также можно добавить и нарезанную капусту.

Для соуса смешайте греческий йогурт, майонез, измельченный чеснок, добавьте специи и нарубленную зелень.

Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки, замаринуйте в специях и обжарьте или запеките до золотистой корочки.

Формируем шаурму: на лаваш намажьте белый соус, немного кетчупа, выложите овощи, морковь по-корейски и мясо. Сверните все в плотный рулет.

Обжарьте шаурму на сухой сковороде с обеих сторон.

Приятного аппетита!

