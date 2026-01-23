Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

Для многих Тирамису является любимым десертом. Но его приготовление по классическому рецепту требует много времени. Однако сейчас в тренде Тирамису в виде пирожных совершенно по-новому.
Главред узнал , как их приготовить за считанные минуты. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алена Карпюк.
Пирожные Тирамису - рецепт
Ингредиенты
- Печенье савоярди 150 г
- Крем-сыр 2 ст. л.
- Эспрессо 100 г
- Какао
Печенье савоярди измельчаем в крошку с помощью блендера. Далее смешиваем его с крем-сыром и эспрессо. Формируем руками пирожные, после чего каждое из них обваливаем в какао.
Готовые пирожные можно выложить на тарелку и поставить в холодильник для стабилизации на 1 час, или же есть сразу.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить пирожные Тирамису:
@alionakarpiuk Тирамиси по-новому ? #десерт#пляцок#тирамису♬ Little Things - Adrián Berenguer
О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерка и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
