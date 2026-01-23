Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

Рецепт пирожных Тирамису / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Для многих Тирамису является любимым десертом. Но его приготовление по классическому рецепту требует много времени. Однако сейчас в тренде Тирамису в виде пирожных совершенно по-новому.

Главред узнал , как их приготовить за считанные минуты. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алена Карпюк.

Пирожные Тирамису - рецепт

Ингредиенты

Печенье савоярди 150 г

Крем-сыр 2 ст. л.

Эспрессо 100 г

Какао

Печенье савоярди измельчаем в крошку с помощью блендера. Далее смешиваем его с крем-сыром и эспрессо. Формируем руками пирожные, после чего каждое из них обваливаем в какао.

Готовые пирожные можно выложить на тарелку и поставить в холодильник для стабилизации на 1 час, или же есть сразу.

Приятного аппетита!

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерка и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

