Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

Анна Косик
23 января 2026, 05:17
Рецепт пирожных Тирамису, которые сейчас в тренде.
Время приготоления Время приготовления: 7 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 7 порции
Кухня Кухня Итальянская
пирожные тирамису
Рецепт пирожных Тирамису / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Для многих Тирамису является любимым десертом. Но его приготовление по классическому рецепту требует много времени. Однако сейчас в тренде Тирамису в виде пирожных совершенно по-новому.

Главред узнал , как их приготовить за считанные минуты. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алена Карпюк.

Пирожные Тирамису - рецепт

Ингредиенты

  • Печенье савоярди 150 г
  • Крем-сыр 2 ст. л.
  • Эспрессо 100 г
  • Какао

Печенье савоярди измельчаем в крошку с помощью блендера. Далее смешиваем его с крем-сыром и эспрессо. Формируем руками пирожные, после чего каждое из них обваливаем в какао.

Готовые пирожные можно выложить на тарелку и поставить в холодильник для стабилизации на 1 час, или же есть сразу.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить пирожные Тирамису:

О персоне: Алена Карпюк

Алена Карпюк - украинская фудблогерка и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

