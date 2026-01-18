Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

Анна Косик
18 января 2026, 05:27
18
Рецепт куриных котлет с оригинальным вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
котлеты
Крутой рецепт куриных котлет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Котлеты — универсальное блюдо, которое можно подать на ужин с гарниром. Но если классические котлеты надоели, их можно приготовить по-новому, добавив только один необычный ингредиент.

Главред узнал, что о нем на своей странице в TikTok zefirka_recipes рассказала украинская блогер Юлия. Речь идет о твороге.

Куриные котлеты с творогом - рецепт

Ингредиенты

видео дня
  • Куриное филе 650 г
  • Творог 200 г
  • Лук 1 шт.
  • Яйцо 1 шт.
  • Панировочные сухари
  • Зелень
  • Специи

Куриное филе и лук измельчаем в блендере и смешиваем с творогом, 70 граммами панировочных сухарей, зеленью, яйцом и специями.

Формируем котлеты, обваливаем каждую в панировочных сухарях и жарим на среднем огне до золотистой корочки. Далее уменьшаем огонь и под крышкой доводим котлеты до готовности.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить оригинальные куриные котлеты:

@zefirka_recipes Лучший рецепт котлет, чтобы "добить" белок - 650 г куриного филе - 200 г. кисломолочного сыра - 1 шт. лук - 1 шт яйцо - 70 г. панировочных сухарей + для обвалки - зелень, специи Сформируйте руками котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте на среднем огне до румяной корочки, переверните, сделайте огонь меньше среднего, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до полной готовности. ⠀ ИЛИ! Дно формы для запекания смазываем маслом и выкладываем котлетки. Ставим в духовку при 200°C на 20 минут, затем переворачиваем, наливаем немного кипятка на дно и еще печем 10 минут. Котлеты тогда будут более сухими, но не менее вкусными. А я вообще готовлю в аэрогриле, получаются суховатыми, но вкусными На 1 котлету (у меня получается 12 шт): ≈ 109 ккал Б: 16,6 г Ж: 2,3 г В: 5,4 г Что скажете?? #котлеты#котлетысыром#пп#котлетырецепт♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вас может заинтересовать:

О персоне: zefirka_recipes

zefirka_recipes — популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zefirka_recipes подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты котлеты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"

23:45Украина
Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

21:37Украина
Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

20:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

Последние новости

06:10

Почему Лондон не хочет встречи с Путиным

05:27

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

04:36

Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с игрушкой за 19 секунд

03:00

Настало лучшее время: четыре знака зодиака вступают в период большой удачи

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
01:49

Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

17 января, суббота
23:45

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"Фото

22:33

Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работаетВидео

22:11

Трем знакам зодиака уготована радикальная перезагрузка: перемены на пороге

Реклама
21:37

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

21:11

"Тема закрыта": Милевский подрался с экс-одноклубником по "Динамо" во время матчаВидео

20:34

Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

20:17

"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

19:34

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

19:33

Энрике Иглесиас поделился милым видео: читает рэп с дочкой от КурниковойВидео

19:31

Удар по месту запуска Орешника: СМИ узнали о мощной атаке дронов

19:10

Оккупанты готовят террор еще одного города fpv-дронамимнение

19:03

В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из российского порта

18:44

В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

18:23

Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

Реклама
18:05

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

17:30

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

17:11

Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

16:49

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

16:40

Путинист Певцов осунулся и превратился в пенсионера

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:28

Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

15:13

Почему 18 января нельзя венчаться и крестить детей: какой церковный праздник

15:12

Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

Реклама
13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

12:37

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

12:33

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в домФото

12:27

В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

12:10

Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

11:49

"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

11:16

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

11:03

В Украине перепишут цены на валюту: банкир сказал, что будет с долларом

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять