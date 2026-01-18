Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

Котлеты — универсальное блюдо, которое можно подать на ужин с гарниром. Но если классические котлеты надоели, их можно приготовить по-новому, добавив только один необычный ингредиент.
Главред узнал, что о нем на своей странице в TikTok zefirka_recipes рассказала украинская блогер Юлия. Речь идет о твороге.
Куриные котлеты с творогом - рецепт
Ингредиенты
- Куриное филе 650 г
- Творог 200 г
- Лук 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Панировочные сухари
- Зелень
- Специи
Куриное филе и лук измельчаем в блендере и смешиваем с творогом, 70 граммами панировочных сухарей, зеленью, яйцом и специями.
Формируем котлеты, обваливаем каждую в панировочных сухарях и жарим на среднем огне до золотистой корочки. Далее уменьшаем огонь и под крышкой доводим котлеты до готовности.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить оригинальные куриные котлеты:
@zefirka_recipes Лучший рецепт котлет, чтобы "добить" белок - 650 г куриного филе - 200 г. кисломолочного сыра - 1 шт. лук - 1 шт яйцо - 70 г. панировочных сухарей + для обвалки - зелень, специи Сформируйте руками котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте на среднем огне до румяной корочки, переверните, сделайте огонь меньше среднего, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до полной готовности. ⠀ ИЛИ! Дно формы для запекания смазываем маслом и выкладываем котлетки. Ставим в духовку при 200°C на 20 минут, затем переворачиваем, наливаем немного кипятка на дно и еще печем 10 минут. Котлеты тогда будут более сухими, но не менее вкусными. А я вообще готовлю в аэрогриле, получаются суховатыми, но вкусными На 1 котлету (у меня получается 12 шт): ≈ 109 ккал Б: 16,6 г Ж: 2,3 г В: 5,4 г Что скажете?? #котлеты#котлетысыром#пп#котлетырецепт♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
О персоне: zefirka_recipes
zefirka_recipes — популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zefirka_recipes подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.
