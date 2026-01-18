Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

Рецепт куриных котлет с оригинальным вкусом.

https://glavred.info/recipes/kotlety-iz-obychnogo-farsha-sovershenno-po-novomu-recept-proshche-prostogo-10733183.html Ссылка скопирована

Крутой рецепт куриных котлет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Котлеты — универсальное блюдо, которое можно подать на ужин с гарниром. Но если классические котлеты надоели, их можно приготовить по-новому, добавив только один необычный ингредиент.

Главред узнал, что о нем на своей странице в TikTok zefirka_recipes рассказала украинская блогер Юлия. Речь идет о твороге.

Куриные котлеты с творогом - рецепт

Ингредиенты

видео дня

Куриное филе 650 г

Творог 200 г

Лук 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Панировочные сухари

Зелень

Специи

Куриное филе и лук измельчаем в блендере и смешиваем с творогом, 70 граммами панировочных сухарей, зеленью, яйцом и специями.

Формируем котлеты, обваливаем каждую в панировочных сухарях и жарим на среднем огне до золотистой корочки. Далее уменьшаем огонь и под крышкой доводим котлеты до готовности.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить оригинальные куриные котлеты:

@zefirka_recipes Лучший рецепт котлет, чтобы "добить" белок - 650 г куриного филе - 200 г. кисломолочного сыра - 1 шт. лук - 1 шт яйцо - 70 г. панировочных сухарей + для обвалки - зелень, специи Сформируйте руками котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте на среднем огне до румяной корочки, переверните, сделайте огонь меньше среднего, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до полной готовности. ⠀ ИЛИ! Дно формы для запекания смазываем маслом и выкладываем котлетки. Ставим в духовку при 200°C на 20 минут, затем переворачиваем, наливаем немного кипятка на дно и еще печем 10 минут. Котлеты тогда будут более сухими, но не менее вкусными. А я вообще готовлю в аэрогриле, получаются суховатыми, но вкусными На 1 котлету (у меня получается 12 шт): ≈ 109 ккал Б: 16,6 г Ж: 2,3 г В: 5,4 г Что скажете?? #котлеты #котлетысыром #пп #котлетырецепт ♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вас может заинтересовать:

О персоне: zefirka_recipes zefirka_recipes — популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zefirka_recipes подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред