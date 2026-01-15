Круче Рафаэлло: рецепт конфет из пяти ингредиентов за 10 минут

Рецепт домашних конфет, которые по вкусу не отличишь от Рафаэлло.

https://glavred.info/recipes/kruche-rafaello-recept-konfet-iz-pyati-ingredientov-za-10-minut-10732613.html Ссылка скопирована

Рецепт домашних конфет Рафаэлло / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие любят конфеты Рафаэлло, но не могут часто их покупать. В таком случае не обязательно отказываться от любимого десерта, ведь его можно приготовить дома.

Главред узнал, как сделать домашние конфеты, которые по вкусу будут напоминать Рафаэлло. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Кристина.

Домашние конфеты Рафаэлло - рецепт

Ингредиенты

видео дня

Сливочное масло 82,5% 100 г

Сгущенное молоко 200 г

Кокосовая стружка 150 г

Вафельные коржи 3 шт.

Миндаль

Масло комнатной температуры взбиваем миксером, после чего добавляем к нему сгущенное молоко и снова взбиваем массу в течение 2-3 минут. Далее добавляем 2/3 кокосовой стружки и измельченные до состояния крошки вафельные коржи.

Перемешиваем все и формируем шарики. Внутрь каждой конфеты вкладываем миндаль и обваливаем их в кокосовой стружке. Кладем домашние Рафаэлло в холодильник на 1-2 часа.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить домашние конфеты Рафаэлло:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: foodblog_kristi foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред