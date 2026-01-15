Круче Рафаэлло: рецепт конфет из пяти ингредиентов за 10 минут

Многие любят конфеты Рафаэлло, но не могут часто их покупать. В таком случае не обязательно отказываться от любимого десерта, ведь его можно приготовить дома.
Главред узнал, как сделать домашние конфеты, которые по вкусу будут напоминать Рафаэлло. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Кристина.
Домашние конфеты Рафаэлло - рецепт
Ингредиенты
- Сливочное масло 82,5% 100 г
- Сгущенное молоко 200 г
- Кокосовая стружка 150 г
- Вафельные коржи 3 шт.
- Миндаль
Масло комнатной температуры взбиваем миксером, после чего добавляем к нему сгущенное молоко и снова взбиваем массу в течение 2-3 минут. Далее добавляем 2/3 кокосовой стружки и измельченные до состояния крошки вафельные коржи.
Перемешиваем все и формируем шарики. Внутрь каждой конфеты вкладываем миндаль и обваливаем их в кокосовой стружке. Кладем домашние Рафаэлло в холодильник на 1-2 часа.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить домашние конфеты Рафаэлло:
@foodblog_kristi Домашние конфеты Рафаэлло ? Ингредиенты: •сливочное масло 82,5% 100 г •сгущенное молоко 200 г •кокосовая стружка 100 г •вафельные коржи 3 шт •миндаль •кокосовая стружка 50 г (для обваливания) Приготовление: Масло комнатной температуры немного взбить миксером. Влить сгущенное молоко и все взбивать еще 2-3 мин. Всыпать кокосовую стружку. Вафельные коржи измельчить в блендере, добавить к основной массе и перемешать. Можно сразу формировать конфеты или поставить массу в холодильник на 30-60 мин и уже потом делать конфеты. Внутрь каждой конфеты положить обжаренный миндаль. Сформировать шарики и обвалять их в кокосовой стружке. Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно наслаждаться. Приятного аппетита? #рецепт#десерт♬ It's the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams
