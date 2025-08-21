Укр
Вкуснее, чем в магазине: рецепт конфет всего из трех продуктов

Марина Фурман
21 августа 2025, 15:27
Дети будут просить приготовить еще и еще.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт конфет
Рецепт конфет "Баунти" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Домашние шоколадные конфеты готовятся просто и быстро, а главное - вы будете уверены, что сладости приготовлены из лучших ингредиентов. Главред нашел рецепт конфет, которые готовятся всего из трех продуктов.

Замечательным рецептом домашних конфет "Баунти" поделилась кулинарный блогер Алена Карпюк.

Вам понадобится:

видео дня
  • кокосовая стружка - 200 г;
  • сгущенное молоко - 180 г;
  • молочный шоколад - 190 г.

Сначала смешайте коксовую стружку со сгущенным молоком. Все нужно тщательно перемешать.

Далее сформируйте батончики произвольного размера и поместите их в морозильную камеру примерно на 20 минут.

Тем временем измельчите молочный шоколад на кусочки и поместите в сухую миску.

Шоколад нужно растопить в микроволновке. Кулинарный блогер рекомендует растапливать по 10-15 секунд на низкой мощности, постоянно помешивая.

Женщина отмечает, что шоколад важно не перегреть, ведь температура имеет решающее значение для получения идеального покрытия без комочков.

Когда шоколад растает, достаньте батончики из морозильной камеры, обкатайте их в шоколаде, затем охладите в холодильнике - и можно смаковать.

Как приготовить "Баунти" дома - смотрите видео:

@alionakarpiuk БАУНТИ из 3-х ингредиентов ? Секрет - в температуре шоколада. Не перегрей - и получишь идеальное покрытие без грудочок?? ?Что нужно: ? 200 г кокосовой стружки ? 180 г сгущенного молока ? 190 г молочного шоколада Как готовить: 1. Смешай кокос со сгущенным молоком. Сформируй батончики. 2. Положи их в морозилку на 20 мин. 3. Поломай шоколад на куски, положи в сухую миску. Растапливай в микроволновой по 10-15 секунд на низкой мощности, постоянно помешивая. ❗️Використай бесконтактный термометр Swizzo - не превышай 40°C! ?Безконтактный термометр за 1 секунду измеряет температуру тела (режим body), воздуха, поверхностей и жидкостей (режим object). Не содержит стекла и ртути, поэтому абсолютно безопасен для использования даже детьми. Имеет большой экран с подсветкой. ????У @swizoo.health неделя скидок. По промокоду SH15 действует скидка 15% на весь ассортимент. Соблюдай температуру, не ПЕРЕГРЕЙ: ? Белый/молочный шоколад: не выше 40°C ?Черный шоколад: до 45-50°C 4.Дотапливай остатки шоколада теплом миски. Когда большинство кусков растает, перемешивай - остатки расплавятся от общей температуры. 5. обкатай батончики в шоколаде и охлади в холодильнике. Готово! Мягкие внутри, с идеальным хрустящим шоколадом ? #баунти#десерт#безвыпечки#рецепт#вкусныерецепты♬ Little Things - Adrián Berenguer

Другие рецепты:

О персоне: Алена Карпюк

Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

конфеты рецепт десерт рецепты
