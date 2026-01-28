Нужно добавить один секретный ингредиент: рецепт сочного фарша для начинки

Рецепт сочного фарша для беляшей и пирожков.

Секрет сочного фарша / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие любят выпечку с мясной начинкой. Но часто после приготовления фарш внутри становится сухим, что портит вкус. Однако, если правильно его приготовить, такого не произойдет.

Главред узнал, что в фарш нужно добавить один простой, но очень важный ингредиент, чтобы мясная начинка была сочной. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина.

Сочный фарш - рецепт

Фарш

Лук

Специи

Масло

Лук натираем на крупной терке, добавляем к нему фарш и любимые специи. Далее к фаршу добавляем секретный ингредиент - несколько столовых ложек масла. Хорошо все вымешиваем и используем для чебуреков или пирожков.

Приятного аппетита!

Об источнике: alinka_cookinggg alinka_cookinggg – это популярный TikTok-канал Алины Кондратюк, украинской фуд-блогерши. На своем аккаунте Алина делится вкусными рецептами на любой вкус, привлекая широкую аудиторию. Ее канал имеет значительную популярность, о чем свидетельствует большое количество подписчиков и лайков.

