Нужно добавить один секретный ингредиент: рецепт сочного фарша для начинки

Многие любят выпечку с мясной начинкой. Но часто после приготовления фарш внутри становится сухим, что портит вкус. Однако, если правильно его приготовить, такого не произойдет.
Главред узнал, что в фарш нужно добавить один простой, но очень важный ингредиент, чтобы мясная начинка была сочной. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина.
Сочный фарш - рецепт
- Фарш
- Лук
- Специи
- Масло
Лук натираем на крупной терке, добавляем к нему фарш и любимые специи. Далее к фаршу добавляем секретный ингредиент - несколько столовых ложек масла. Хорошо все вымешиваем и используем для чебуреков или пирожков.
Приятного аппетита!
Смотрите видео о том, как сделать сочный фарш:
@alinka_cookinggg Максимальная сочность фарша #фарш#сочныйфарш#начинка♬ оригинальный звук - Вкусные рецепты
Вас может заинтересовать:
- Гора вкусного печенья без муки за 25 минут: рецепт из четырех ингредиентов
- Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут
- Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту
Об источнике: alinka_cookinggg
alinka_cookinggg – это популярный TikTok-канал Алины Кондратюк, украинской фуд-блогерши. На своем аккаунте Алина делится вкусными рецептами на любой вкус, привлекая широкую аудиторию. Ее канал имеет значительную популярность, о чем свидетельствует большое количество подписчиков и лайков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред