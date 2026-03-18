Важно обратить внимание ещё в магазине: что означает код на куриных яйцах

На купленных в магазине куриных яйцах почти всегда есть непонятная для многих маркировка в виде нескольких букв и цифр. Однако выяснилось, что на нее очень важно обращать внимание при покупке этого продукта.
Главред узнал, почему и как расшифровывать маркировку на куриных яйцах. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина Бурлака.
Что означает шифр на куриных яйцах
Первая буква в шифре на яйцах обозначает класс. Их существует только два — диетические (буква Д) и столовые (буква С).
"Диетические яйца — это самые свежие яйца, возрастом до семи дней с момента снесения. На них обязательно указывается дата сортировки. Они лучше всего подходят для блюд с минимальной термической обработкой, а также их можно употреблять в сыром виде", — пояснила блогерша.
Бурлака отметила, что диетические яйца крайне редко можно найти в супермаркетах. Чаще их продают на фермерских рынках.
"Второй класс — это столовые яйца, возрастом до 25 дней с момента снесения. Именно их вы часто видите на полках супермаркетов, и они требуют хорошей термической обработки. Цифра рядом с классом означает категорию и размер яйца", — добавила Алина.
Категорий столовых яиц пять: отборная, высшая, первая, вторая и мелкие. Кроме того, под категорией яиц производители указывают сокращенное название или код птицефабрики. Также там может быть указан номер партии.
Смотрите видео о значении маркировки на яйцах:
@alina_burlaka_ fun fact: раньше каждый класс яиц обозначался специальным цветом краски: красный — для диетических яиц и синий — для столовых. Но сейчас от этого отказались, и цвет краски никак не зависит от класса. Поэтому читайте маркировку ? Как правильно хранить яйца дома? 1⃣ Не мойте яйца перед хранением. На скорлупе есть естественная защитная пленка, которая защищает яйцо внутри от попадания бактерий снаружи. И если ее смыть, то бактерии легче попадут внутрь. Мойте яйца уже непосредственно перед использованием и всегда вытирайте насухо. 2⃣ Храните в оригинальной коробке. Поскольку яйца очень пористые, они легко могут впитать посторонние запахи (например, лука). Картонная коробка защищает их от этого, кроме того, уменьшает потерю влаги и сохраняет срок годности. 3⃣ Хранить не обязательно только в холодильнике, можно и в темном месте при комнатной температуре. Однако имейте в виду, что в холодильнике яйца медленнее стареют и риск развития бактерий меньше. В холодильнике кладите яйца не на дверцу, а в середину холодильника. Потому что дверцы нагреваются при открывании. 4⃣ Храните яйца тупым концом вверх, чтобы воздушная камера оставалась сверху и не смещала желток, благодаря чему яйцо дольше сохраняет свое качество. #яйца#рецептынаукраинском#украинскийтикток♬ Nice and Easy - Louis Adrien
О персонаже: Алина Бурлака
Алина Бурлака — украинская блогерша, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о разнообразных рецептах и секретах приготовления блюд.
