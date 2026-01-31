Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

Обозреватель заявил, что российские вооруженные силы находятся в состоянии глубокого упадка.

Энергетическое перемирие показало главную проблему Путина

Основные тезисы:

Предложение Путина о "перемирии" свидетельствует о кризисе армии РФ, а не о ее силе

Россия теряет боеспособность

Даже небольшое усиление западной помощи может стать решающим для победы Украины

Предложение Владимира Путина о недельном "энергетическом перемирии" не является проявлением силы, а свидетельствует об отчаянном состоянии российской армии. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph, бывший офицер британской армии Хэмиш де Бретон-Гордон.

Аналитик отмечает, что российские войска находятся в глубоком упадке. Кремль вынужден закупать солдат в Северной Корее, вербовать наемников в Африке и отправлять на фронт заключенных, даже тех, кто потерял конечности. По его словам, некоторых раненых возвращают в бой без протезов — на костылях.

Ключевые выводы эксперта:

Потерянная боеспособность. Россия продвигается медленнее, чем армии Первой мировой войны, и платит за это колоссальными потерями. За два года она захватила лишь около 1% территории Украины, потеряв более 500 тысяч убитыми и ранеными. Ежедневно армия РФ теряет около тысячи человек.

Россия продвигается медленнее, чем армии Первой мировой войны, и платит за это колоссальными потерями. За два года она захватила лишь около 1% территории Украины, потеряв более 500 тысяч убитыми и ранеными. Ежедневно армия РФ теряет около тысячи человек. Пренебрежение собственным народом. Несмотря на инфляцию и экономический кризис, Москва тратит ресурсы на ракеты и дроны для террора против Украины, превращая солдат, заключенных и наемников в "пушечное мясо".

Бретон-Гордон подчеркивает, что даже небольшое увеличение западной помощи может стать решающим фактором для победы Украины.

"Все признаки указывают на то, что российская армия приближается к кульминации. Украина должна вести переговоры с позиции силы", — отмечает он.

По его мнению, у Дональда Трампа есть реальная возможность добиться мира, но только при условии давления на Путина — единственного человека, способного остановить войну.

Почему Путин согласился на энергетическое перемирие — мнение эксперта

Эксперт Иван Яковина отметил, что российские блогеры возмущены заявлением Трампа о просьбе к Путину не бить по энергетике Украины в морозы. Они считают это "предательством" и боятся, что Кремль остановит атаки накануне сильных холодов. Путин, Лавров и Песков молчат, что только усиливает раздражение в российских пропагандистских кругах.

Яковина предполагает, что Путин согласился на просьбу Трампа, потому что именно тот является ключевой надеждой Кремля на выгодный выход из войны. В то же время публичность этой договоренности бьет по имиджу российского лидера внутри РФ, поэтому, скорее всего, он просто будет избегать комментариев и временно исчезнет из публичного пространства.

Энергетическое перемирие - что известно

Как сообщал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинским городам в течение недели.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре, и выразил надежду, что американской стороне удастся достичь соответствующих договоренностей. Впоследствии он заявил, что Украина зеркально будет соблюдать так называемое энергетическое перемирие, хотя непосредственно во время переговоров в Абу-Даби этот вопрос не обсуждался.

В Кремле заявили, что энергетическое перемирие продлится только до 1 февраля. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, РФ согласилась временно не атаковать энергообъекты по просьбе Дональда Трампа, чтобы создать условия для переговоров.

