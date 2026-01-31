Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

Дарья Пшеничник
31 января 2026, 08:59
529
Обозреватель заявил, что российские вооруженные силы находятся в состоянии глубокого упадка.
Путин энергетическое перемирие
Энергетическое перемирие показало главную проблему Путина / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, скриншот

Основные тезисы:

  • Предложение Путина о "перемирии" свидетельствует о кризисе армии РФ, а не о ее силе
  • Россия теряет боеспособность
  • Даже небольшое усиление западной помощи может стать решающим для победы Украины

Предложение Владимира Путина о недельном "энергетическом перемирии" не является проявлением силы, а свидетельствует об отчаянном состоянии российской армии. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph, бывший офицер британской армии Хэмиш де Бретон-Гордон.

Аналитик отмечает, что российские войска находятся в глубоком упадке. Кремль вынужден закупать солдат в Северной Корее, вербовать наемников в Африке и отправлять на фронт заключенных, даже тех, кто потерял конечности. По его словам, некоторых раненых возвращают в бой без протезов — на костылях.

видео дня

Ключевые выводы эксперта:

  • Потерянная боеспособность. Россия продвигается медленнее, чем армии Первой мировой войны, и платит за это колоссальными потерями. За два года она захватила лишь около 1% территории Украины, потеряв более 500 тысяч убитыми и ранеными. Ежедневно армия РФ теряет около тысячи человек.
  • Пренебрежение собственным народом. Несмотря на инфляцию и экономический кризис, Москва тратит ресурсы на ракеты и дроны для террора против Украины, превращая солдат, заключенных и наемников в "пушечное мясо".

Бретон-Гордон подчеркивает, что даже небольшое увеличение западной помощи может стать решающим фактором для победы Украины.

"Все признаки указывают на то, что российская армия приближается к кульминации. Украина должна вести переговоры с позиции силы", — отмечает он.

По его мнению, у Дональда Трампа есть реальная возможность добиться мира, но только при условии давления на Путина — единственного человека, способного остановить войну.

Почему Путин согласился на энергетическое перемирие — мнение эксперта

Эксперт Иван Яковина отметил, что российские блогеры возмущены заявлением Трампа о просьбе к Путину не бить по энергетике Украины в морозы. Они считают это "предательством" и боятся, что Кремль остановит атаки накануне сильных холодов. Путин, Лавров и Песков молчат, что только усиливает раздражение в российских пропагандистских кругах.

Яковина предполагает, что Путин согласился на просьбу Трампа, потому что именно тот является ключевой надеждой Кремля на выгодный выход из войны. В то же время публичность этой договоренности бьет по имиджу российского лидера внутри РФ, поэтому, скорее всего, он просто будет избегать комментариев и временно исчезнет из публичного пространства.

Энергетическое перемирие - что известно

Как сообщал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинским городам в течение недели.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре, и выразил надежду, что американской стороне удастся достичь соответствующих договоренностей. Впоследствии он заявил, что Украина зеркально будет соблюдать так называемое энергетическое перемирие, хотя непосредственно во время переговоров в Абу-Даби этот вопрос не обсуждался.

В Кремле заявили, что энергетическое перемирие продлится только до 1 февраля. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, РФ согласилась временно не атаковать энергообъекты по просьбе Дональда Трампа, чтобы создать условия для переговоров.

Также стоит ознакомиться:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин российские войска Энергетическое перемирие
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

10:00Интервью
Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:59Мир
Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

10:00

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Реклама
06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

Реклама
01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Реклама
17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять