Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причину

Трамп заявил, что обращался к Владимиру Путину с просьбой временно прекратить обстрелы украинских городов из-за экстремальных морозов.

Трамп сообщил о согласии Путина отказаться от ударов по Украине на неделю / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Путин согласился на просьбу Трампа прекратить на неделю удары по Украине

Трамп просил Путина сделать это из-за сильных морозов в Украине

Президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели. Об этом американский президент сообщил во время заседания правительства, которое транслировал Белый дом.

"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать", - сказал Трамп. видео дня

Трамп заявил, что из-за аномальных морозов, которые наблюдаются как в США, так и в Украине, он лично обратился к Владимиру Путину с просьбой воздержаться от обстрелов Киева, городов и поселков Украины как минимум в течение недели.

Смотрите видео заявления Трампа:

/ Скриншот

По его словам, речь идет не об обычном похолодании, а о рекордно низких температурах, которые ранее не фиксировались. Он подчеркнул, что холод в Украине еще сильнее, чем кажется, и превышает привычные показатели на десятки процентов.

"Это правильно. Потому что, кроме всего прочего, им не нужны ракеты, летящие на их города. Поэтому я просто подумал, что должен это сказать, я считаю, что это было очень хорошо. И Украина — почти не верила в это, но была очень довольна, потому что они очень тяжело борются", — указал Трамп.

Ну, это было хорошо. Знаете, если вы думаете, что здесь холодно, то в Украине, говорят, можно добавить еще 20 процентов. Там и так было очень холодно, но это было — они видят цифры, которые такие — они никогда не видели таких цифр, таких холодных цифр.

В то же время спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что в мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс. Между сторонами происходит много позитивного.

По его словам, переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся ориентировочно через неделю. В то же время, он указал на то, что между сторонами, обсуждающими вопросы территорий, наблюдается положительная динамика.

Смотрите видео заявления Виткоффа:

/ Скриншот

Уиткофф добавил, что соглашение о гарантиях безопасности почти завершено, так же как и договоренности об экономическом процветании Украины.

Он отметил, что в Украине растут надежды на быстрое достижение мирного соглашения, а сам процесс переговоров демонстрирует активное и всестороннее участие президента США. Виткофф также добавил, что обе стороны предпринимают шаги, которые не всегда получают должную оценку, и связал это с настойчивостью и решимостью Трампа.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Каковы цели российских ударов - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия планирует атаки на подстанции, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций, и даже неточное попадание ракет типа "Кинжал" или "Искандер" в такие объекты может создать угрозу прямого поражения энергоблока. Об этом сообщил украинский эксперт в сфере военных радиотехнологий и советник министра обороны Сергей Бескрестнов.

Он пояснил, что вблизи каждой АЭС расположены подстанции и коммутационные площадки, через которые электроэнергия передается в общую сеть, и они находятся на расстоянии от нескольких сотен метров до примерно одного километра от реакторов.

"АЭС сейчас фактически остались единственными источниками генерации электроэнергии в стране, и если противник хочет добиться полного блэкаута, ему нужно будет атаковать эти объекты", - указал он.

Атомная генерация в Украине / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что президент Владимир Зеленский не исключает личных переговоров с Владимиром Путиным для обсуждения наиболее чувствительных аспектов войны.

По оценке США, один из возможных вариантов прекращения войны предусматривает отказ Украины от Донбасса, который более десяти лет был ключевым элементом ее обороны, в обмен на западные гарантии безопасности от новой агрессии. В то же время ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности к быстрому заключению соглашения. Издание The Wall Street Journal рассматривает несколько сценариев развития событий и считает завершение войны до конца 2026 года маловероятным.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что на мирных переговорах продолжается интенсивная работа над территориальными вопросами и будущим Донбасса, которые остаются главной и самой сложной точкой разногласий между сторонами.

