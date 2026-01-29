Укр
Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

Виталий Кирсанов
29 января 2026, 10:07
Издание The Wall Street Journal описывает три возможных сценария войны, при этом считает, что ее завершение до конца 2026 года крайне маловероятно.
Что написано в материале WSJ:

  • Сценарий 1. Продолжение борьбы, продолжение переговоров
  • Сценарий 2. Украина сдаётся первой
  • Сценарий 3. Россия устает

Видение США по прекращению войны России в Украине предполагает, что Украина отказывается от Донбасса, который более десяти лет является краеугольным камнем её обороны. Взамен Киеву обещают западные гарантии безопасности от возможного будущего вторжения. Однако пока что ни одна из сторон не настроена на быстрое заключение сделки. Издание The Wall Street Journal описывает три возможных сценария войны, при этом считает, что ее завершение до конца 2026 года крайне маловероятно.

Сценарий 1. Продолжение борьбы, продолжение переговоров

Наиболее вероятный сценарий – пятый год изнурительной войны на истощение, в то время как переговоры будут ходить по кругу.

"Основная проблема в том, что Путин отказывается рассматривать что-либо, кроме своих максималистских целей", – сказал Дуг Лют, бывший посол США в НАТО.

"Это касается не только территории, но и, в более широком смысле, желания доминировать над Украиной. А Украина просто отказывается быть подчиненной", - говорится в сообщении.

При этом, хотя Кремль по-прежнему уверен, что украинская армия сломается раньше, чем российская экономика, однако Украина еще далека от краха.

"Но обе стороны также опасаются, что США могут навредить им, если Трамп разозлится из-за тупиковой ситуации. Украине по-прежнему нужна американская разведка и другая поддержка. Россия уязвима для более жестких санкций. Таким образом, каждая сторона стремится показать Трампу, что она действует конструктивно, и что в продолжении войны виноват враг", - говорится в сообщении.

Сценарий 2. Украина сдаётся первой

Это не обязательно означает, что тупиковая ситуация сохранится, отмечает издание.

Для Украины наибольший риск заключается в том, что её армия в конечном итоге истощится. Военные компенсируют нехватку пехоты, постоянно совершенствуя свои возможности в области беспилотников. Но Россия недавно догнала их в этой битве.

При этом военные эксперты не ожидают, что в этом году изменится характер боев на истощение. Почти непрерывное наступление России на Донбассе с конца 2023 года стало одним из самых медленных и дорогостоящих в военной истории. Обилие беспилотников в небе сделало крупномасштабные маневры практически невозможными.

Однако нехватка резервов войск в Украине означала, что укрепление ее восточной части в прошлом году произошло за счет постепенного продвижения России на юг, в том числе в Днепровскую и Запорожскую области, и "украинская армия постепенно становится похожа на слишком короткую простыню, оставляющую незащищенными либо шею, либо ноги", отмечается в статье.

"Если силы Украины иссякнут, ей, возможно, придется принять сделку, которая будет труднопереносимой, но лучше альтернативы. Это может включать в себя удовлетворение территориальных требований Москвы, ограничение численности украинских вооруженных сил и восстановление российского влияния на жизнь в стране с лишь слабыми гарантиями безопасности со стороны США", - говорится в сообщении.

Сценарий 3. Россия устает

Российская экономика стагнирует, многие невоенные отрасли сокращаются, а высокие процентные ставки наносят ущерб. Слабые цены на нефть, украинские удары дальнего действия по нефтеперерабатывающим заводам и действия США и Европы против российского теневого флота танкеров оказывают давление на энергетический сектор, от которого зависят доходы Кремля.

Пока мало признаков того, что Путин обеспокоен негативной реакцией со стороны элит или российского общества. Тем не менее, Россия не может продолжать войну бесконечно. Ужесточение санкций и мер по её соблюдению может сократить этот срок.

"Если Россия или обе стороны посчитают, что они не могут продолжать войну долго, то переговоры могут превратиться в более серьёзный поиск соглашения, минимально приемлемого для Украины и России", - говорится в сообщении.

Однако большинство украинцев не считают, что Россия достигла этой стадии, потому что Путин делает ставку на свою победу, отмечает WSJ.

Когда возможен мир: оценка эксперта

Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.

Эксперт допускает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года — при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сможет рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США только при условии заключения мирного соглашения с Россией. По данным Reuters, такие гарантии станут одним из ключевых элементов договоренностей, направленных на прекращение российской агрессии против Украины.

В то же время Украина намерена подписать с Вашингтоном 20-пунктный мирный план, после чего Соединенные Штаты отдельно оформят соответствующий документ с Россией. Участие Европейского Союза в подписании этих договоренностей не предусматривается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Кроме того, по данным The Kyiv Independent, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

война в Украине война на Донбассе оккупация Донбасса новости Донбасса мирные переговоры гарантии безопасности Переговоры о прекращении огня
