Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

Главное:
- США требуют подписания соглашения для получения Украиной гарантий безопасности
- Американские чиновники не требуют территориальных уступок от Украины
Украина получит гарантии безопасности от США только в том случае, если подпишет мирное соглашение со страной-агрессором Россией. Об этом изданию Reuters сообщил источник, знакомый с внутренними обсуждениями.
Эти гарантии станут ключевым элементом урегулирования конфликта, который положит конец российскому вторжению в Украину.
Должна ли Украина пойти на территориальные уступки
Источник издания утверждает, что Соединенные Штаты не говорят Украине, что должно быть в мирном соглашении. Поэтому предположение, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки, не имеет ничего общего с правдой.
Но будет ли возможность подписать мирное соглашение между Украиной и РФ, зависит от хода следующих трехсторонних переговоров, которые, предварительно, запланированы на 1 февраля.
За кем последнее слово в переговорах – мнение эксперта
Главред писал, что по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией о завершении войны продолжаются, и ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности выйти из этого процесса.
Ключевые решения все еще зависят от позиции одного человека в Кремле. По словам эксперта, динамика переговоров свидетельствует о том, что война постепенно двигается к сценарию замораживания боевых действий. При этом роль Европы в этом процессе становится все менее заметной.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что по данным МИД, Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план, и отдельно США подпишут документ с Россией, подписи ЕС не будет.
Ранее сообщалось, что представители российской делегации на мирных переговорах демонстрируют значительно более прагматичный подход к урегулированию войны против Украины, чем это видно из официальной риторики Кремля.
Накануне спецпредставитель российского диктатора и военного преступника Путина Кирилл Дмитриев устроил публичный скандал из-за публикации издания Financial Times, в которой речь шла о выводе ВСУ из Донбасса в рамках мирного соглашения.
Читайте также:
- В части областей Украины перестали действовать графики отключений - причина
- В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов
- Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред