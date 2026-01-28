Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

Украина сможет получить гарантии безопасности и без вывода своих войск с части территорий.

https://glavred.info/war/ne-vyvod-voysk-iz-donbassa-smi-uznali-chego-ot-ukrainy-trebuyut-ssha-10735994.html Ссылка скопирована

Давления на Украину по территориальному вопросу, вероятно, нет / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

США требуют подписания соглашения для получения Украиной гарантий безопасности

Американские чиновники не требуют территориальных уступок от Украины

Украина получит гарантии безопасности от США только в том случае, если подпишет мирное соглашение со страной-агрессором Россией. Об этом изданию Reuters сообщил источник, знакомый с внутренними обсуждениями.

Эти гарантии станут ключевым элементом урегулирования конфликта, который положит конец российскому вторжению в Украину.

видео дня

Должна ли Украина пойти на территориальные уступки

Источник издания утверждает, что Соединенные Штаты не говорят Украине, что должно быть в мирном соглашении. Поэтому предположение, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки, не имеет ничего общего с правдой.

Но будет ли возможность подписать мирное соглашение между Украиной и РФ, зависит от хода следующих трехсторонних переговоров, которые, предварительно, запланированы на 1 февраля.

Мирный план США / Инфографика: Главред

За кем последнее слово в переговорах – мнение эксперта

Главред писал, что по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией о завершении войны продолжаются, и ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности выйти из этого процесса.

Ключевые решения все еще зависят от позиции одного человека в Кремле. По словам эксперта, динамика переговоров свидетельствует о том, что война постепенно двигается к сценарию замораживания боевых действий. При этом роль Европы в этом процессе становится все менее заметной.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным МИД, Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план, и отдельно США подпишут документ с Россией, подписи ЕС не будет.

Ранее сообщалось, что представители российской делегации на мирных переговорах демонстрируют значительно более прагматичный подход к урегулированию войны против Украины, чем это видно из официальной риторики Кремля.

Накануне спецпредставитель российского диктатора и военного преступника Путина Кирилл Дмитриев устроил публичный скандал из-за публикации издания Financial Times, в которой речь шла о выводе ВСУ из Донбасса в рамках мирного соглашения.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред