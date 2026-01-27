Спецпредставитель Путина сорвался и устроил скандал из-за одного из условий мира

Спецпредставитель Путина Дмитриев спровоцировал спор с журналистом из-за условий потенциального "мирного соглашения" и назвал главное условие завершения войны.

Кирилл Дмитриев устроил спор и настаивал на выводе ВСУ из Донбасса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Дмитриев устроил перепалку с журналистом FT

Спецпредставитель Путина цинично заявил, что мир в Украине возможен только после вывода ВСУ из Донбасса

Спецпредставитель российского диктатора и военного преступника Путина Кирилл Дмитриев устроил публичный скандал из-за публикации издания Financial Times, в которой речь шла о выводе ВСУ из Донбасса в рамках мирного соглашения. Спор с журналистом Кристофером Миллером разгорелся на просторах социальной сети X.

Конфликт развернулся в соцсети X после того, как Миллер распространил материал FT, в котором говорилось о якобы привязке американских гарантий безопасности для Украины к выводу украинских войск из Донбасса. Журналист отметил, что именно это может объяснять задержку с подписанием уже подготовленного соглашения между Киевом и Вашингтоном.

На этот пост отреагировал Дмитриев, заявив, что вывод войск из Донбасса, по его мнению, является путем к миру для Украины.

В ответ Миллер уточнил, что речь может идти только о выводе российских сил.

"Вывод России из Донбасса - и полный вывод ее из Украины - это путь к миру. Пока российские войска остаются на украинской земле, мира не будет. Оккупация - это не мир", - ответил ему Миллер.

После этого спецпредставитель Путина перешел на личные оскорбления, обвинив журналиста в разжигании войны и распространении якобы "фейковых британских нарративов", которые, по его словам, мешают мирному урегулированию.

"Мы оба знаем, что ты подстрекатель войны, который распространяет фейковые британские нарративы, задерживающие мир", - написал он.

Что может остановить Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, активизация переговорного процесса для завершения войны в Украине, которая состоялась в конце 2025 года, может не привести к значительным результатам.

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур отмечает, что продолжение переговоров будет иметь смысл только в том случае, если удастся сдержать и ослабить военного преступника Владимира Путина, чего на данный момент так и не произошло.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, которое мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - пояснил посол.

Напомним, как ранее сообщал Главред, гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов могут быть поставлены в зависимость от готовности Украины согласиться на мирное соглашение. В потенциальном документе речь идет об отводе украинских сил из подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

В то же время Украина рассчитывает получить от США крылатые ракеты Tomahawk , чтобы иметь дополнительные рычаги влияния на Россию в случае срыва переговорного процесса. Как отмечает Kyiv Post, в Соединенных Штатах формируется хоть и немногочисленная, но все более влиятельная группа сторонников передачи Киеву этого вида вооружения.

В Кремле же советуют не рассчитывать на быстрые прорывы в переговорах, подчеркивая, что впереди остается значительный объем сложной работы.

