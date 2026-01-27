Укр
Читать на украинском
Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

Мария Николишин
27 января 2026, 13:10
Также ранения получил один офицер.
Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы
Четверо полицейских погибли в Черкасской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

  • Четверо полицейских погибли при задержании подозреваемого в убийстве
  • Подозреваемый открыл огонь по правоохранителям
  • Спецназ полиции ликвидировал убийцу

Во вторник, 27 января, в Черкасской области во время задержания подозреваемого в убийстве погибли четверо офицеров Национальной полиции. Подозреваемый открыл огонь, его ликвидировали спецназовцы. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназ полиции ликвидировал убийцу", - говорится в сообщении.

видео дня

Он добавил, что при этом четверо полицейских погибли во время перестрелки. По его словам, отдали жизнь:

  • Командир взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.
  • Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.
  • Инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.
  • Полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.
Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы
Погибшие полицейские / фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi

"Не описать словами боль этой потери... Четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю", - сказал Выговский.

Глава НПУ выразил соболезнования родным и близким погибших офицеров полиции. Также он пожелал выздоровления раненому офицеру - старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в воскресенье вечером, 25 января, в селе Сокольники на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла и маршрутки. Водителем квадроцикла был народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. В результате аварии он скончался в больнице.

21 января экс-глава НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб в результате поражения током на одной из подстанций. Он лично координировал работы по восстановлению на одном из энергообъектов, который подвергся вражеской атаке.

Читайте также:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

