Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

Также ранения получил один офицер.

Четверо полицейских погибли при задержании подозреваемого в убийстве

Подозреваемый открыл огонь по правоохранителям

Спецназ полиции ликвидировал убийцу

Во вторник, 27 января, в Черкасской области во время задержания подозреваемого в убийстве погибли четверо офицеров Национальной полиции. Подозреваемый открыл огонь, его ликвидировали спецназовцы. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназ полиции ликвидировал убийцу", - говорится в сообщении.

Он добавил, что при этом четверо полицейских погибли во время перестрелки. По его словам, отдали жизнь:

Командир взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.

Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.

Инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.

Полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Погибшие полицейские / фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi

"Не описать словами боль этой потери... Четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю", - сказал Выговский.

Глава НПУ выразил соболезнования родным и близким погибших офицеров полиции. Также он пожелал выздоровления раненому офицеру - старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку.

