Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Девушка покормила бездомную кошку: животное удивило ее "подарком"

Константин Пономарев
13 марта 2026, 17:55
Женщина покормила бездомную кошку у своего дома и не ожидала, что через несколько дней животное вернется с неожиданным и очень трогательным сюрпризом.
Девушка покормила бездомную кошку
Девушка покормила бездомную кошку / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как бездомная кошка отблагодарила женщину
  • Что произошло, когда женщина открыла дверь

Иногда одно маленькое доброе дело может привести к удивительным последствиям. Женщина, которая начала подкармливать бездомную кошку возле своего дома, спустя несколько дней получила трогательный сюрприз, о котором даже не могла подумать.

История быстро привлекла внимание людей, ведь оказалось, что благодарность у животных может проявляться самым неожиданным образом. Необычный сюрприз показала девушка по имени Жизель в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

Кошка вернулась не одна

Жизель заметила возле своего дома бездомную кошку и решила оставить для нее немного еды. Девушка начала периодически подкармливать животное, не ожидая ничего взамен.

Однако через несколько дней кошка снова появилась у двери, но на этот раз не одна. Вместе с ней пришли пять маленьких котят.

Когда женщина открыла дверь, кошка уверенно зашла в дом, а следом за ней внутрь быстро забежали ее малыши. Судя по всему, животное выбрало Жизель как человека, которому можно доверять.

Реакция соцсетей

Ролик набрал более 13 млн просмотров, а история вызвала бурную реакцию среди зрителей. Многие признались, что были тронуты поступком кошки и добротой женщины.

Некоторые даже шутили, что такой "подарок" означает начало новой жизни.

Одни писали, что на месте Жизель оставили бы всех котят себе, другие говорили, что она стала "счастливой обладательницей целой кошачьей семьи". Многие просто радовались тому, что животные нашли человека, который не прошел мимо.

Кошка привела с собой котят
Кошка привела с собой котят / Фото: tiktok.com/@gisellemqt

"Система доставки кошек теперь осуществляется на дом", - написал один из них.

Чем закончилась трогательная история

Несмотря на сильное желание помочь, Жизель не смогла оставить кошек у себя. У нее уже есть собака, которая плохо ладит с кошками, поэтому она решила, что будет несправедливо оставлять животных в доме.

К счастью, история закончилась хорошо. Соседка помогла найти новые дома для кошки и всех ее котят.

Смотрите в видео о том, как кошка привела котят к дому девушки:

Ранее Главред писал о том, что девушка назвала кошку в честь волка. Домашнее животное удивило окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья оно издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Также сообщалось о том, что кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила". Обычная попытка вернуть питомца в дом неожиданно обернулась забавной сценой, которая покорила пользователей сети.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

животные кошки домашние животные TikTok интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять