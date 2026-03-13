"Сражайся ожесточенно": Дуэйн Джонсон обратился к украинскому военному

Голливудский актер записал видеосообщение командиру ВСУ.

Дуэйн Джонсон поддержал Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дуэйн "Скала" Джонсон

Дуэйн "Скала" Джонсон обратился к командиру 425-го отдельного штурмового полка

Что он пожелал воину

Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон записал видеопослание командиру 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрию Гаркавому. Видео появилось в Instagram полка.

Скала упомянул, что украинский защитник является его фанатом, поэтому актер решил выразить ему свою поддержку. В своей речи знаменитость сделал отсылку к названию полка, которое созвучно с его псевдонимом.

Дуэйн Джонсон сейчас / фото: instagram.com, Дуэйн "Скала" Джонсон

"От одной "Скалы" к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что закончил свою тренировку и подумал, что будет уместно отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат. Это честь для меня", — сказал Джонсон.

Дуэйн подчеркнул, что командир должен проявлять лидерские качества, чтобы вести за собой солдат, и пожелал Юрию Гаркавому мужества в этом.

"Знаю, что ты командуешь солдатами. Посылаю тебе силу и поддержку. Посылаю тебе ману, которая идет отсюда (от сердца — прим. ред.). Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя — Скала", — заявил Скала.

Дуэйн Джонсон - обращение к украинским военным / скрин из видео

Голливудский актер попросил командира передать его приветствие украинским защитникам.

"Я ценю тебя и передай всем ребятам мои наилучшие пожелания. Будь сильным и, как говорит мой хороший друг, сражайся ожесточенно", — заявил Дуэйн Джонсон.

