"Сражайся ожесточенно": Дуэйн Джонсон обратился к украинскому военному

Кристина Трохимчук
13 марта 2026, 15:18
Голливудский актер записал видеосообщение командиру ВСУ.
Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг
Дуэйн Джонсон поддержал Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дуэйн "Скала" Джонсон

Вы узнаете:

  • Дуэйн "Скала" Джонсон обратился к командиру 425-го отдельного штурмового полка
  • Что он пожелал воину

Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон записал видеопослание командиру 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрию Гаркавому. Видео появилось в Instagram полка.

Скала упомянул, что украинский защитник является его фанатом, поэтому актер решил выразить ему свою поддержку. В своей речи знаменитость сделал отсылку к названию полка, которое созвучно с его псевдонимом.

Дуэйн Джонсон после похудения
Дуэйн Джонсон сейчас / фото: instagram.com, Дуэйн "Скала" Джонсон

"От одной "Скалы" к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что закончил свою тренировку и подумал, что будет уместно отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат. Это честь для меня", — сказал Джонсон.

Дуэйн подчеркнул, что командир должен проявлять лидерские качества, чтобы вести за собой солдат, и пожелал Юрию Гаркавому мужества в этом.

"Знаю, что ты командуешь солдатами. Посылаю тебе силу и поддержку. Посылаю тебе ману, которая идет отсюда (от сердца — прим. ред.). Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя — Скала", — заявил Скала.

Дуэйн Джонсон - обращение к украинским военным
Дуэйн Джонсон - обращение к украинским военным / скрин из видео

Голливудский актер попросил командира передать его приветствие украинским защитникам.

"Я ценю тебя и передай всем ребятам мои наилучшие пожелания. Будь сильным и, как говорит мой хороший друг, сражайся ожесточенно", — заявил Дуэйн Джонсон.

Ранее Главред сообщал, что до вручения премии "Оскар" 2026 года остаются считанные дни. Пока организаторы готовят сцену для главного события года, букмекеры уже опубликовали свои первые прогнозы, определив главных фаворитов в ключевых номинациях.

Также стало известно, что легендарный Стивен Спилберг вновь возглавил мировой рейтинг богатейших знаменитостей по версии Forbes. Состояние создателя "Челюстей" и "Парка Юрского периода" достигло отметки в 7,1 миллиарда долларов.

Про персону: Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон - американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.

Его считают одним из величайших рестлеров всех времён, до начала актёрской карьеры он восемь лет выступал в WWE. Фильмы с его участием собрали более 14,9 миллиардов долларов по всему миру, что делает его одним из самых кассовых и высокооплачиваемых актёров в мире .

Первой киноролью Джонсона стала роль в фильме "Мумия возвращается" (2001). В следующем году он исполнил свою первую главную роль в фэнтезийном боевике "Царь скорпионов".

В следующие годы сыграл большое количество ролей в боевиках, среди которых - "Быстрее пули" (2010 год) и "Стукач" (2013 год), но мировую славу Джонсону принесло участие в пятой и последующих сериях криминального боевика "Форсаж". Сценарист Крис Морган специально под Джонсона переписал роль агента Люка Хоббса.

Помимо исполнения амплуа героя боевиков, Джонсон проявился как комедийный актёр, снявшись в фильмах "План игры" (2007 год), "Зубная фея" (2010 год) и "Кровью и потом: анаболики" (2013 год).

По итогам 2018 года издание Forbes обнародовало информацию о том, что Джонсон стал самым высокооплачиваемым актёром в мире.

