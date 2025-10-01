Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

Вы узнаете:
- Александр Усик и Дуэйн Джонсон стали партнерами на съемках фильма
- Как состоялся спарринг актера и боксера
Голливудский актер Дуэйн Джонсон, более известный как "Скала", поделился впечатлениями от работы с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком во время съемок фильма "Несокрушимый". Об этом сообщает talkSport.
Актер поделился, что остался под впечатлением после съемок с украинским чемпионом. Джонсон отметил, что между ними появился контакт и они успешно отсняли боевую сцену.
"Когда я впервые встретился с Усиком, у нас был полный контакт, и мы прошли всю сцену боя", - рассказал Дуэйн.
Скала отметил, что внешность украинца может быть обманчивой, ведь в ринге он невероятно опасен.
"Скорость Александра поражает, я боялся, что один из его ударов случайно дойдет до цели и я сразу окажусь в больнице", - добавил он.
Также голливудский актер рассказал Variety, что похудел на 30 килограмм ради роли благодаря жесткой диете. Это помогло ему успешно сняться в фильме "Несокрушимый" и фильме "Музыка ящериц".
"Я рад, что теперь могу спокойно заправить рубашку и не выглядеть так, будто я беременный. Чувствую себя хорошо", - поделился актер.
Последние новости кино
Ранее Главред сообщал, что между автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и исполнительницей роли Гермионы, Эммой Уотсон, снова разгорелся конфликт. Причиной стали публичные заявления актрисы, которые писательница восприняла как личную критику и обесценивание ее опыта.
Также кинокомпания 20th Century сделала неожиданное заявление для всех любителей легендарной семейки Симпсонов. В частности, Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги скоро вернутся на большой экран после многолетнего перерыва.
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
