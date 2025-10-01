Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

Известный актер Дуэйн "Скала" Джонсон оценил удар украинского чемпиона на съемках фильма.

https://glavred.info/movies/srazu-v-bolnicu-gollivudskiy-akter-protestiroval-udar-aleksandra-usika-10702988.html Ссылка скопирована

Дуэйн Джонсон и Александр Усик провели бой на съемках / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дуэйн Джонсон, Александр Усик

Вы узнаете:

Александр Усик и Дуэйн Джонсон стали партнерами на съемках фильма

Как состоялся спарринг актера и боксера

Голливудский актер Дуэйн Джонсон, более известный как "Скала", поделился впечатлениями от работы с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком во время съемок фильма "Несокрушимый". Об этом сообщает talkSport.

Актер поделился, что остался под впечатлением после съемок с украинским чемпионом. Джонсон отметил, что между ними появился контакт и они успешно отсняли боевую сцену.

видео дня

"Когда я впервые встретился с Усиком, у нас был полный контакт, и мы прошли всю сцену боя", - рассказал Дуэйн.

Александр Усик, Дуэйн "Скала" Джонсон, Эмили Блант на премьере фильма / фото: instagram.com, Александр Усик

Скала отметил, что внешность украинца может быть обманчивой, ведь в ринге он невероятно опасен.

"Скорость Александра поражает, я боялся, что один из его ударов случайно дойдет до цели и я сразу окажусь в больнице", - добавил он.

Александр Усик поразил голливудского актера силой / фото: instagram.com, Александр Усик

Также голливудский актер рассказал Variety, что похудел на 30 килограмм ради роли благодаря жесткой диете. Это помогло ему успешно сняться в фильме "Несокрушимый" и фильме "Музыка ящериц".

"Я рад, что теперь могу спокойно заправить рубашку и не выглядеть так, будто я беременный. Чувствую себя хорошо", - поделился актер.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости кино

Ранее Главред сообщал, что между автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и исполнительницей роли Гермионы, Эммой Уотсон, снова разгорелся конфликт. Причиной стали публичные заявления актрисы, которые писательница восприняла как личную критику и обесценивание ее опыта.

Также кинокомпания 20th Century сделала неожиданное заявление для всех любителей легендарной семейки Симпсонов. В частности, Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги скоро вернутся на большой экран после многолетнего перерыва.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред