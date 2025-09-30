'Симпсоны' возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма

Продолжение "Симпсонов в кино" официально находится в работе.

"Симпсоны" возвращаются на большие экраны / коллаж: Главред, фото: Википедия, Fox

Кратко:

23 июля 2027 года - премьера фильма

Создатели опубликовали постер, на котором изображен фирменный розовый пончик

Кинокомпания 20th Century сделала неожиданное заявление для всех любителей легендарной семейки Симпсонов. В частности, Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги скоро вернутся на большой экран после многолетнего перерыва. Об этом пишет издание Variety.

"Юху! 23 июля 2027 года Симпсоны идут в кино с совершенно новым фильмом", - указано на официальной странице кинокомпании 20th Century Studios в Instagram.

Создатели опубликовали постер, на котором изображен фирменный розовый пончик и слоган "Гомер возвращается на секунды". Каким будет сюжет - пока неизвестно.

Фото: instagram.com/20thcenturystudios

Новости кино:

Мультсериал "Симпсоны" "Симпсоны" - американский анимационный ситком, созданный Мэттом Грейнингом для Fox Broadcasting Company. Мультсериал представляет собой сатирическое изображение американской жизни, воплощённое семьей Симпсонов, состоящей из Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги. Действие происходит в вымышленном городе Спрингфилд, образ которого высмеивает общество, западную культуру, телевидение и человеческую ситуацию. Полнометражный фильм под названием "Симпсоны в кино" был выпущен в 2007 году и получил признание. В частности, тогда лента заработала 536 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 75 миллионов долларов.

