'Симпсоны' возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма

Кратко:
- 23 июля 2027 года - премьера фильма
- Создатели опубликовали постер, на котором изображен фирменный розовый пончик
Кинокомпания 20th Century сделала неожиданное заявление для всех любителей легендарной семейки Симпсонов. В частности, Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги скоро вернутся на большой экран после многолетнего перерыва. Об этом пишет издание Variety.
Продолжение "Симпсонов в кино" официально находится в работе. Также создатели рассекретили дату премьеры будущей ленты.
"Юху! 23 июля 2027 года Симпсоны идут в кино с совершенно новым фильмом", - указано на официальной странице кинокомпании 20th Century Studios в Instagram.
Создатели опубликовали постер, на котором изображен фирменный розовый пончик и слоган "Гомер возвращается на секунды". Каким будет сюжет - пока неизвестно.
Мультсериал "Симпсоны"
"Симпсоны" - американский анимационный ситком, созданный Мэттом Грейнингом для Fox Broadcasting Company. Мультсериал представляет собой сатирическое изображение американской жизни, воплощённое семьей Симпсонов, состоящей из Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги. Действие происходит в вымышленном городе Спрингфилд, образ которого высмеивает общество, западную культуру, телевидение и человеческую ситуацию.
Полнометражный фильм под названием "Симпсоны в кино" был выпущен в 2007 году и получил признание. В частности, тогда лента заработала 536 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 75 миллионов долларов.
