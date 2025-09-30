Укр
"Симпсоны" возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма

Виталий Кирсанов
30 сентября 2025, 14:49
13
Продолжение "Симпсонов в кино" официально находится в работе.
"Симпсоны" возвращаются на большие экраны
"Симпсоны" возвращаются на большие экраны / коллаж: Главред, фото: Википедия, Fox

Кратко:

  • 23 июля 2027 года - премьера фильма
  • Создатели опубликовали постер, на котором изображен фирменный розовый пончик

Кинокомпания 20th Century сделала неожиданное заявление для всех любителей легендарной семейки Симпсонов. В частности, Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги скоро вернутся на большой экран после многолетнего перерыва. Об этом пишет издание Variety.

Продолжение "Симпсонов в кино" официально находится в работе. Также создатели рассекретили дату премьеры будущей ленты.

видео дня

"Юху! 23 июля 2027 года Симпсоны идут в кино с совершенно новым фильмом", - указано на официальной странице кинокомпании 20th Century Studios в Instagram.

Создатели опубликовали постер, на котором изображен фирменный розовый пончик и слоган "Гомер возвращается на секунды". Каким будет сюжет - пока неизвестно.

'Симпсоны' возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма
Фото: instagram.com/20thcenturystudios

Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.

Мультсериал "Симпсоны"

"Симпсоны" - американский анимационный ситком, созданный Мэттом Грейнингом для Fox Broadcasting Company. Мультсериал представляет собой сатирическое изображение американской жизни, воплощённое семьей Симпсонов, состоящей из Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги. Действие происходит в вымышленном городе Спрингфилд, образ которого высмеивает общество, западную культуру, телевидение и человеческую ситуацию.

Полнометражный фильм под названием "Симпсоны в кино" был выпущен в 2007 году и получил признание. В частности, тогда лента заработала 536 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 75 миллионов долларов.

09:24

09:18

Алла Пугачева обратилась к бывшему и попала в громкий скандал - детали

