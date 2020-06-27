Гриффины и Симпсоны кардинально изменились из-за расовых протестов в США

Симпсоны и Гриффины поменяли актеров озвучки / Fox

Сначала от своей роли отказался член актерского состава Гриффинов. Майк Генри, озвучивавший афроамериканца Кливленда Брауна в течение двадцати лет, заявил, что не вернется к образу.

"Для меня было честью играть Кливленда в Гриффинах целых 20 лет. Я обожаю этого персонажа, но озвучивать темнокожих должны только темнокожие артисты. Поэтому я отказываюсь от своей роли", - заявил он в твиттере.

Продюсеры Симпсонов после этого объявили, что для озвучки темнокожих героев будут приглашать только актеров, принадлежащих к расовым меньшинствам. Той же позиции придерживаются создатели Гриффинов.

Судя по всему, на роли вроде афроамериканцев Карла Карлсона и доктора Хибберта или испаноговорящего Человека-шмеля возьмут других исполнителей.

Напомним, что для озвучки индийца Алу пока что не нашли актера озвучки, которого потеряли его еще в январе.Читайте такжеУнесенные ветром вернули на HBO Max - что досняли в фильме

С аналогичными заявлениями за несколько дней до этого выступили актриса Дженни Слэйт, озвучившая мулатку Мисси в шоу Большой рот от Netflix, а также Кристен Белл, которая должна была подарить голос героине Молли из грядущего мультсериала Apple Центральный парк.

Они не хотят "потворствовать распространению расовых предрассудков", и считают свой отказ от роли небольшим шагом к культурным изменениям.

Внимание к расизму и предубеждениям вызвали протесты в США и движение Black Lives Matter из за смерти темкокожего преступника Джорджа Флойда от белокожего полицейского.

Уже начали удалять отдельные эпизоды сериалов, где присутствует "блэкфейс" — грим, изображающий темнокожего человека. Это коснулось сериалов Сообщество, Клиника и Студия 30, а Warner Bros досняли более часа материалов к фильму Унесенные ветром 1939 из-за того, что фильм о Гражданской войне.