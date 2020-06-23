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Решена судьба фильма Унесенные ветром

Фильм Унесенные ветром Warner Bros пропал с платформы HBO Max из-за антирасистских бунтов в США, но теперь его судьба прояснилась.

23 июня 2020, 20:37
Унесенные ветром 1939
Унесенные ветром 1939 / кадр из фильма

Фильм Унесенные ветром о гражданской войне в США уже давно вызывал разные эмоции у антирасистских организаций, так как в то время отношение к темнокожему населению было еще хуже, чем показано в фильме. Сейчас фильм убрали с показа онлайн на сервисе HBO Max - проекта Warner Bros и HBO, на фоне волнений в США из-за убийства темнокожего во время задержания.

Теперь представители кинокомпании и канала официально прокомментировали возвращение фильма. Об этом пишет Entertainment Weekend.

Новые Унесенные ветром будут включать в себя вступление с "историческим контекстом" — его озвучит профессор Чикагского университета кинематографии и ведущая шоу Silent Sunday Nights Жаклин Стюарт.

По словам Стюарт, подобное примечание особенно важно сейчас, когда люди обращаются к фильмам о расовом перевоспитании и книгам о борьбе с расизмом и неравенством.

"Для меня это возможность подумать о том, чему нас могут научить классические ленты. Сейчас люди обращаются к фильмам о расовом перевоспитании, а самые продаваемые книги на Amazon посвящены борьбе с расизмом и неравенством. Если люди в действительности делают свою "домашнюю работу" — мы можем готовиться для самого информированного, честного и продуктивного разговора о жизни темнокожих на экране и за его пределами", - сказала Жаклин Стюарт.

Что именно будет в предисловии к фильму неизвестно, как и точная дата возникновения фильма на сервисе HBO Max.
Напомним, фильм Унесенные ветром пропал из видеотеки HBO Max 10 июня в разгар бунтов в США.

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