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Фильм Унесенные ветром пропал с онлайн-трекера HBO Max из-за расизма

10 июня 2020, 13:22

Телестудии Warner Bros и HBO Max избавились от легендарного фильма Унесенные ветром из-за разбоев в США.

Унесенные ветром 1939
Унесенные ветром 1939 / кадр из фильма

В США из-за смерти Джорджа Флойда продолжаются протесты, которые переросли в разбой в некоторых городах. Очень много звезд поддерживает движение, которое уже получило хэштег BlackLIvesMatter в соцсетях.

2 июня многие компании устроили блэкаут, а теперь борьба с расизмом затронула и киноискусство. Компании Warner Bros и HBO отменили показ фильма Унесенные ветром на сервисе HBO Max.

Легендарный фильм о любви, убеждениях и гражданской войне раскритиковали за то, как в нем изображены темнокожие, и что он вообще затрагивает Гражданскую войну в США. Настало время что-то с этим делать - на киностудии якобы собираются добавить какой-то "исторический контекст" в фильм, а потом снова вернуть для просмотров.

По словам представителя HBO, фильм по роману Маргарет Митчел был "продуктом своего времени и показывал этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, в то время были частью американского общества".

Руководство решило, что эти образы столь же неуместны сейчас, как и тогда, и поэтому в HBO решили осудить расизм в фильме, а потом его опубликовать снова.Читайте такжеРоберт Паттинсон не понял, о чем фильм Довод, в котором сыграл главную роль

"Эти образы не отражают ценности WarnerMedia, поэтому когда мы вернем фильм в HBO Max, мы добавим исторического контекста и осуждение расизма. Сам фильм при этом останется таким, каким его изначально создали, потому что любые изменения в нём будут равносильны заявлению, что эти предрассудки никогда не существовали.

Если мы хотим увидеть более справедливое, равноправное и инклюзивное будущее, сначала нам стоит признать и понять нашу историю", - говорится в официальной позиции Warner Media.

Напомним, что Унесенные ветром получили 8 Оскаров, что было рекордом, который фильм удерживал в течении 20 лет, а Хэтти Макдэниел стала первой темнокожей, которая получила Оскар - за роль Матушки. Она построила отличную карьеру, и в итоге сделала значительный вклад в борьбу за права темнокожих в США.

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