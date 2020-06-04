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Солист Cloudless накинулся на Джамалу и alyona alyona за неподдержку бунта в США

4 июня 2020, 17:49

Юрий Каналош неожиданно раскритиковал Джамалу и Альону Савраненко за то, что они не поддержали протесты Blacklivesmatter в США, а заговорили об украинских проблемах.

Юрий Каналош накинулся на Джамалу и Alyona Alyona
Юрий Каналош накинулся на Джамалу и Alyona Alyona / GettyImages

Украинский певец Юрий Каналош написал гневный пост о том, что изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке или убийство детей не может сравнится с расизмом в отношении темнокожего населения.

Юрий Каналош в своем Instagram, написал о том, что расистское угнетение - это и проблема в Украине.

"Очень разозлил пост alyona alyona и стори Джамалы. Не сравнивайте свои проблемы с проблемами темнокожих людей, нам никогда это не понять! Перед тем как делать пост и говорить что полиция убивает не только темнокожих и это не наша проблема, не забывай о темнокожих ураинцах, которые слушают твою музыку, темнокожих украинцах которых с детства угнетают за цвет их кожи, которых не хотят обслуживать или на которых кричат "ей н ***" в метро. Почитайте о white privilege", - объявил он, и опубликовал видео с украинской темнокожей блогершей Мари Сенн, которая записала видео о том, что с детства к ней было отношение не такое, как к остальным, и что она чувствует угнетение и расистское отношение к себе.

Напомним, 2 июня много кто в мире объявил блэкауот в поддержку протестам в США из смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил полицейский во время задержания.

Однако, если звезды поддержали акцию мирно, то на улицы вышли все, кто давно ждал дестабилизации, и города США уже несколько дней громят, пока власти решают, какие меры применять для прекращения разбоя в который трансформировался протест.

В Украине мало кто поддержал акцию Blacklivesmatter, а некоторые знаменитости отметили, что в Украине случилось другое нарушение прав женщин и граждан. Полицейские вызвали на допрос женщину и изнасиловали ее. А позже вспылил подробности о том, что в соседнем кабинете избили мужчину, который все это слышал.

Именно на это обратила внимание Alyona Alyona в своем видеообращении, намекнув, что было бы неплохо решить свои проблемы в стране.

Впрочем, не только Юрий Каналош не поддержал Alyona Alyona - в комментариях к ее видео самые разные комментарии - и согласных с ней, и нет.

Alyona Alyona Джамала новости шоу бизнеса новости США Кагарлик расизм
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