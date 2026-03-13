Ухудшение погоды: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Прогноз погоды в Тернополе / фото: УНИАН

Погода в Тернопольской области в субботу, 14 марта, будет ясной, но ветреной. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, завтра ветер будет юго-восточного направления, 7 – 12 м/с. Однако днем местами порывы могут достигать 15 – 20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов, днем ожидается +12…+17 градусов.

В городе Тернополь ночью прогнозируется 0…+2 градуса, днем температура поднимется до +12…+17 градусов.

Кроме того, из-за порывов сильного ветра завтра в Тернопольской области объявлен первый уровень опасности (желтый).

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

