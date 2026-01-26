В Кремле заявили об ошибке и назвали 'принципиальное' условие для окончания войны

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков официально заявил, что продолжение переговоров запланировано на следующую неделю.

У Путина назвали новое принципиальное условие для мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы Пескова:

Не стоит ждать быстрых результатов от переговоров

Атмосфера встреч вряд ли будет дружественной

Территориальная часть "формулы Анкориджа" является принципиальной для России

В Кремле призывают не ожидать быстрых результатов от переговоров, поскольку впереди еще много сложной работы. Сама атмосфера встреч вряд ли может быть дружественной. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

По его словам, говорить об отдельных положениях переговорного процесса публично некорректно, а рассчитывать на "высокую результативность" трехсторонних переговоров было бы ошибкой, поскольку впереди еще много работы. Песков добавил, что Путин постоянно получает прямые доклады от российской делегации.

Также он подчеркнул, что дружелюбия на переговорах ждать не стоит, однако если диалог продолжается, стороны должны пытаться достичь определенных результатов. В то же время Песков заявил, что территориальная часть так называемой "формулы Анкориджа" является принципиальной для России.

Кроме этого, пресс-секретарь Путина сообщил, что продолжение трехсторонних контактов запланировано на следующую неделю, однако точной даты пока нет. Также на данный момент разговоры с президентом США Дональдом Трампом в графике Путина нет, однако Песков заверил, что такую встречу или звонок можно "согласовать очень быстро".

Мирный план США / Инфографика: Главред

О чем свидетельствует динамика переговоров - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил в комментарии 24 Каналу, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны продолжаются, и пока ни одна из сторон не демонстрирует готовности выйти из переговорного процесса.

По словам эксперта, ход переговоров указывает на постепенное приближение к сценарию замораживания боевых действий. В то же время влияние Европы на этот процесс постепенно уменьшается.

"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - подчеркнул Клочок.

Переговоры в Абу-Даби 23-24 января - новости по теме

Как сообщал Главред, 23 января в Абу-Даби состоялись переговоры Украины, США и России, в ходе которых обсуждались условия завершения войны. По итогам первого дня компромисса достичь не удалось. Стороны обсуждали территориальные вопросы, однако безрезультатно, что подтвердил дальнейший массированный обстрел Украины.

В субботу, 24 января, завершился второй день переговоров, который длился более трех часов. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что двухдневные трехсторонние переговоры Украины, США и России в ОАЭ прошли конструктивно.

Переговоры США, Украины и России в Абу-Даби показали неожиданно высокий уровень прогресса. По данным Axios, стороны впервые за долгое время приблизились к возможности встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, хотя решений пока нет.

Кроме этого, президент Зеленский подчеркнул, что после переговоров в Абу-Даби количество проблемных вопросов в диалоге с США и РФ уменьшилось. По его словам, Украина четко настаивает на защите своей территории и не согласится на передачу востока России.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

