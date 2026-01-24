Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения.

Главное:

Украина назвала условие обсуждения территориального вопроса

Обсуждались вопросы разведения сил и мониторинга прекращения огня

В ходе переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби делегации встретились в расширенном составе, после чего решили разделиться на две подгруппы: одна - политическая, другая - военная.

Как рассказал РБК-Украина проинформирован источник, знакомый с деталями переговоров, по политической секции значительного прогресса достигнуто не было.

Что известно о позиции сторон

Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода Украиной своих войск из неоккупированной части Донецкой области.

В чем удалось продвинуться

"Однако на военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены", - уточнил источник.

По его словам, военная подгруппа договорилась за неделю - до следующей встречи, подготовить определение терминов - того, что будет трактоваться как режим прекращения боевых действий, режим прекращения огня, что считать их нарушением и тому подобное. На следующей встрече переговорщики должны обменяться этими дефинициями.

Мониторинг выполнения соглашения

Кроме того, по информации издания, российская делегация сначала заявила, что не хотят, чтобы к мониторингу и центру контроля были привлечены ни НАТО, ни ОБСЕ, ни европейские страны, которые поддерживают Украину во время войны.

"На что Дрисколл у них спросил: "вы же знаете, что значительная часть ресурсов Украине идет от США, а если мы будем участвовать в мониторинге, то что?" Россияне задумались и отвечают: "да между нашими президентами сложились доверительные отношения, поэтому мы не против, давайте". Затем похожий вопрос задал Гринкевич по центру контроля. В общем россияне хотят, чтобы в мониторинге участвовали только они, мы и США", - добавил источник.

В сообщении уточняется, что стороны договорились - такими же подгруппами - продолжить переговоры ориентировочно через неделю.

Переговоры о прекращении войны: мнение экс-генсека НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нынешний этап войны в Украине носит затяжной, изматывающий характер, и в России это осознают. По его словам, Владимир Путин может пойти на переговоры о мире при условии сохранения устойчивой поддержки Украины со стороны западных стран.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее появились детали переговоров с участием Украины и РФ. Украинская и российская делегации провели прямую встречу без представителей США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби. Президент Украины анонсировал продолжение трехсторонних встреч.

Как сообщал Главред, ранее завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид заявил, что переговоры прошли "позитивно" и "конструктивно".

