Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

Алексей Тесля
24 января 2026, 21:32
129
Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения.
переговоры в абу-даби
Стали известны подробности переговоров в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Украина назвала условие обсуждения территориального вопроса
  • Обсуждались вопросы разведения сил и мониторинга прекращения огня

В ходе переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби делегации встретились в расширенном составе, после чего решили разделиться на две подгруппы: одна - политическая, другая - военная.

Как рассказал РБК-Украина проинформирован источник, знакомый с деталями переговоров, по политической секции значительного прогресса достигнуто не было.

видео дня

Что известно о позиции сторон

Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода Украиной своих войск из неоккупированной части Донецкой области.

В чем удалось продвинуться

"Однако на военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены", - уточнил источник.

По его словам, военная подгруппа договорилась за неделю - до следующей встречи, подготовить определение терминов - того, что будет трактоваться как режим прекращения боевых действий, режим прекращения огня, что считать их нарушением и тому подобное. На следующей встрече переговорщики должны обменяться этими дефинициями.

Мирный план США из 20 пунктов
/ Инфографика: Главред

Мониторинг выполнения соглашения

Кроме того, по информации издания, российская делегация сначала заявила, что не хотят, чтобы к мониторингу и центру контроля были привлечены ни НАТО, ни ОБСЕ, ни европейские страны, которые поддерживают Украину во время войны.

"На что Дрисколл у них спросил: "вы же знаете, что значительная часть ресурсов Украине идет от США, а если мы будем участвовать в мониторинге, то что?" Россияне задумались и отвечают: "да между нашими президентами сложились доверительные отношения, поэтому мы не против, давайте". Затем похожий вопрос задал Гринкевич по центру контроля. В общем россияне хотят, чтобы в мониторинге участвовали только они, мы и США", - добавил источник.

В сообщении уточняется, что стороны договорились - такими же подгруппами - продолжить переговоры ориентировочно через неделю.

Переговоры о прекращении войны: мнение экс-генсека НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нынешний этап войны в Украине носит затяжной, изматывающий характер, и в России это осознают. По его словам, Владимир Путин может пойти на переговоры о мире при условии сохранения устойчивой поддержки Украины со стороны западных стран.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее появились детали переговоров с участием Украины и РФ. Украинская и российская делегации провели прямую встречу без представителей США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби. Президент Украины анонсировал продолжение трехсторонних встреч.

Как сообщал Главред, ранее завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид заявил, что переговоры прошли "позитивно" и "конструктивно".

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Переговоры о прекращении огня Переговоры в Абу-Даби
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

23:00Украина
Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

21:32Украина
"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

21:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

Последние новости

23:00

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

22:31

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

21:32

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

21:21

"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

20:45

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там былоВидео

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
20:31

Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

20:29

Без тепла, воды и электричества: Кличко назвал самый проблемный район Киева

20:28

Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

19:58

Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

Реклама
19:43

Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось КадыровуВидео

19:29

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:10

Никакой сделки Трампа нетмнение

19:05

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

18:49

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

18:47

Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

18:24

Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

17:55

Голливуд готовится к свадьбе года: СМИ назвали имена влюбленных

17:31

РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

17:31

Настоящий День Независимости Украины — не 24 августа: историк удивил открытиемВидео

17:25

Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве: что с ней случилось

Реклама
17:02

Почему 25 января нельзя раскрывать свои планы публично: какой церковный праздник

16:27

"Вершина цинизма": Сибига сравнил Орбана с венгерским приспешником Гитлера

16:20

"Многое успели обсудить": Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби

16:20

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

16:19

Гренландия больше не край света: почему за остров борются великие державы

16:11

Мороз и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

15:58

В РФ скончался популярный телеведущий

15:57

Как убрать пятна от стаканов на деревянной мебели: что действительно работает

15:25

Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

15:11

В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

15:04

Садовая дорожка без бетона и плитки: что сделать из спиленного дереваВидео

14:49

Кейт Миддлтон удивила выбором новой профессииФото

14:26

Отключений света на Полтавщине станет меньше, но есть условие: прогноз эксперта

14:11

Опасен ли включенный обогреватель ночью: главные риски для дома и здоровья

14:00

Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

13:29

Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок

13:10

"Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

13:06

В обменники спешить не стоит: прогноз курса доллара и евро до конца января

11:58

Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

11:52

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

Реклама
11:51

Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть

11:26

Любовница мужа Алсу выходит замуж за Абрамова

11:23

Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

11:22

Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

11:03

Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

10:37

Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

10:24

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

09:19

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФФото

09:03

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

08:58

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять