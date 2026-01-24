'Ракеты поразили и сам переговорный стол': Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

Пока делегации в Абу-Даби под эгидой США обсуждали пути к миру, Путин выпустил по Украине десятки баллистических ракет и сотни беспилотников.

Ракетный удар 24 января / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, МИД Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Сибиги:

Россия ночью 24 января атаковала Украину ракетами и дронами

Ракеты поразили не только наш народ, но и сам переговорный стол

Место Путина не за столом мира, а на скамье подсудимых спецтрибунала

Массированный ракетный удар России по Украине ночью 24 января был направлен не только против гражданских лиц, но и являлся прямым вызовом международным усилиям по урегулированию войны. Российские ракеты фактически поразили переговорный стол в Абу-Даби. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Цинично, что Путин отдал приказ о жестоком массовом ракетном ударе по Украине именно в тот момент, когда делегации встречались в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты поразили не только наш народ, но и сам переговорный стол", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Киев и Харьков содрогнулись от мощных взрывов. Он добавил, что десятки баллистических и воздушно-баллистических ракет и сотни беспилотников поразили объекты энергетики и жилые районы.

По словам министра, цели врага остались неизменными - это энергетическая инфраструктура и жилые кварталы. Сибига подчеркнул, что Россия продолжает вести геноцидную войну, целенаправленно уничтожая гражданское население и совершая преступления против человечности.

"Это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за столом мира, а на скамье подсудимых специального трибунала", - подытожил глава МИД.

Выдержит ли Киев новые атаки РФ - мнение эксперта

По словам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Эксперт отметил, что не стоит полагаться ни на "страшилки", ни на оптимистичные обещания по энергетике. Никто не может гарантировать 100% стабильность энергосистемы. Единственная реальная защита - работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштаб повреждений являются преждевременными.

Ракетный удар по Украине 24 января - что известно

Напомним, в ночь на 24 января Россия нанесла удары по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами. Под прицелом оказались Киев, Киевская область, Харьков и другие регионы. По данным руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, враг пытался поразить энергообъекты и "энергетически отрезать" столицу.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о повреждениях в пяти районах. В Деснянском районе обломки попали в нежилое здание, в Днепровском - возник пожар в гаражном кооперативе и на парковке бензовоза, также выбиты окна в жилом доме. В Дарницком и Голосеевском районах обломки привели к повреждению зданий и пожарам, а в Соломенском - офисного здания.

Как сообщал Главред, Россия атаковала Киев, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области 21 ракетой и 370 дронами. В Харькове повреждены роддом, общежитие для переселенцев, медицинский колледж и жилые дома, есть десятки раненых, среди них ребенок, и один погибший.

Также Россия массированно обстреляла Чернигов, повреждена критическая инфраструктура. Почти весь город без света. Критические объекты, водоканал и котельные работают от альтернативных источников.

