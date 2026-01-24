Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

Киев был под атакой баллистики и беспилотников.

Российские оккупанты в ночь на 24 января атакуют Киев - над столицей Украины работает ПВО, сообщают ВС ВСУ.

По предварительной информации, к Киеву приближаются десятки Шахедов. В небе над городом уже слышны взрывы.

"Угроза баллистики с северо-востока. Брянск. Вероятный пуск ракет Искандер, или систем ПВО С-300/С-400", - сообщают "мониторы".

Киев был под атакой баллистики. Фиксируются еще ракеты на Киев.

Также по Киеву выпущены крылатые ракеты Х59/69.

По состоянию на 1:43 БПЛА значительно уменьшилось. Большинство БПЛА в направлении Киева. Также несколько БПЛА вблизи Сум.

1:45 еще выходы баллистики на Киев.

В Голосеевском районе попадание в нежилое здание. Есть пожар, сообщает Тимур Ткаченко. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на место выехали медики.

По состоянию на 1:52 над столицей фиксируются только 6 шахедов.

Как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Кроме того, страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новому ракетному удару по Украине. Как сообщают мониторинговые каналы, наблюдается активность на частотах, что может свидетельствовать о вылете самолетов любого характера.

Напомним, что в ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Была объявлена воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

