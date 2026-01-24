Укр
Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

Анна Косик
24 января 2026, 08:58
437
Дочь американского политика возмутил российский обстрел столицы Украины во время переговоров о мире.
последствия атаки на киев, трамп, моббс
Дочь бывшего спецпредставителя США возмущена действиями России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Киева, facebook.com/DonaldTrump

Что заявила Моббс:

  • Россия ударами по Украине демонстрирует реальные намерения относительно мира
  • Неизвестно, когда Трамп наконец усилит помощь Украине на фоне обстрелов РФ

Дочь бывшего спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на массированный обстрел страны-агрессора России Киева этой ночью, 24 января.

В соцсети X она резко прокомментировала решение оккупантов нанести очередной удар по Украине в разгар переговоров о мирном урегулировании войны в Абу-Даби.

видео дня

"Учитывая, что переговоры в Абу-Даби продолжаются, трудно не воспринимать это (российский обстрел - Главред) как сигнал о намерениях России относительно мира", - подчеркнула Моббс.

Кроме этого, дочь Келлога якобы скрытно упрекнула американского лидера Дональда Трампа за то, что он не обращает должного внимания на обстрелы РФ во время переговорного процесса.

"Я перестала догадываться, когда такое поведение настолько разозлит президента США, что он решит удвоить усилия и оказать существенную помощь Украине", - добавила она.

Как остановить Путина и войну - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам бывшего посла Украины в США и Франции Олега Шамшура, мирные переговоры в этом году будут иметь смысл только при одном условии.

Он считает, что переговорный процесс стоит продолжать только если кремлевского диктатора Владимира Путина удастся остановить и ослабить. Пока этого так и не произошло.

Ночной обстрел Украины - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 января российские оккупанты атаковали Харьков. По городу зафиксировано попадание вражеских беспилотников типа "Шахед", есть пострадавшие.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Также этой ночью враг атаковал Киев. В результате ударов по столице есть разрушения, пострадавшие, которых госпитализировали медики, а также погибший. В части Киева фиксировали перебои с тепло- и водоснабжением.

Кроме того, в результате атаки РФ этой ночью в Киевской области разрушены дома в Броварском и Бориспольском районе, повреждены автомобили, известно о 4 раненых.

Больше новостей:

О персоне: Меган Моббс

Меган Моббс - военный историк, выпускница элитной американской академии Вест Пойнт. Дочь спецпредставителя США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.

Меган Моббс уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, который помогает Украине с начала полномасштабной войны. Издание The Washington Post называет ее "лучшим другом Украины".

"У украинцев, пожалуй, нет лучшего друга, чем Моббс. Фонд RT Weatherman Foundation работает в Украине с самого начала войны. Его деятельность включает создание и управление логистическим центром на румынско-украинской границе и доставку более 10 000 поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой гуманитарной помощью более чем 70 гуманитарным организациям и больницам в Украине", - пишет издание.

Также фонд помогает эвакуировать американских добровольцев, воюющих в Украине, в региональный медицинский центр Вооруженных сил США в Ландштуле (Германия), где они могут получить специализированную медицинскую помощь.

Фонд также занимается репатриацией тел американских добровольцев, погибших в боях.

война в Украине мирные переговоры атака дронов Ракетная атака на Украину Кит Келлог Переговоры в Абу-Даби
Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФ

09:19Украина

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФ

09:19Украина
Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля

09:00Интервью

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля

09:00Интервью
Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

08:58Война

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

08:58Война
Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

09:19

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФ

09:03

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

09:00

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляВидео

08:58

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

08:21

Viber после уроков: должен ли учитель отвечать родителям в выходные дни

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
08:10

Как Украине выйти из энергетического кризисамнение

07:44

РФ массированно атаковала Украину: под прицелом энергетика, есть жертва и раненыеФото

06:10

Почему ни одно западное государство не превосходит Китай по масштабу рынкамнение

06:02

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — деталиВидео

05:27

Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

04:40

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

03:30

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

02:22

Ученые рассказали, почему нельзя гладить пингвинов: причины удивят многих

01:29

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

01:22

До 13,5 часов в сутки без света: графики отключений на Львовщине на 24 января

01:17

В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

00:52

Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома: видео рассмешило миллионыВидео

00:22

Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово

00:06

Переход от аварийных к почасовым отключениям: украинцам раскрыли вероятные сроки

23 января, пятница
22:47

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

22:42

Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночьВидео

22:30

Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

21:57

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:45

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

21:19

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атакиВидео

20:54

Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

20:50

Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную суммуВидео

20:16

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

20:16

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

20:13

Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

19:56

Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

19:48

Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

19:35

Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефонаВидео

19:21

Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

19:20

Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

19:10

Трамп и Давос: ирония судьбымнение

18:46

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

18:40

Снимала 20000, выдало 6000: банкомат Приватбанка "обобрал" девушку

18:34

Учёные были поражены: австрийская корова проявила настоящую смекалку

18:29

Почему нельзя подметать пол 24 января: строгие приметы в праздник в этот день

18:11

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

17:37

В те времена так делали все: странные привычки из СССР, которые сегодня шокируют

17:29

Находка заставила онеметь: обычная покупка в секонд-хенде обернулась сюрпризом

17:16

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

17:06

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

16:36

Эти китайские знаки зодиака скоро кардинально изменят жизнь - кто они

16:30

Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцевВидео

16:27

"Много мусора": Злату Огневич возмутили россияне за границей

16:07

Аварийные отключения: Укрэнерго назвали причину и сроки восстановления графиков

