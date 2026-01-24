Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

Дочь американского политика возмутил российский обстрел столицы Украины во время переговоров о мире.

Дочь бывшего спецпредставителя США возмущена действиями России

Что заявила Моббс:

Россия ударами по Украине демонстрирует реальные намерения относительно мира

Неизвестно, когда Трамп наконец усилит помощь Украине на фоне обстрелов РФ

Дочь бывшего спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на массированный обстрел страны-агрессора России Киева этой ночью, 24 января.

В соцсети X она резко прокомментировала решение оккупантов нанести очередной удар по Украине в разгар переговоров о мирном урегулировании войны в Абу-Даби.

"Учитывая, что переговоры в Абу-Даби продолжаются, трудно не воспринимать это (российский обстрел - Главред) как сигнал о намерениях России относительно мира", - подчеркнула Моббс.

Кроме этого, дочь Келлога якобы скрытно упрекнула американского лидера Дональда Трампа за то, что он не обращает должного внимания на обстрелы РФ во время переговорного процесса.

"Я перестала догадываться, когда такое поведение настолько разозлит президента США, что он решит удвоить усилия и оказать существенную помощь Украине", - добавила она.

Как остановить Путина и войну - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам бывшего посла Украины в США и Франции Олега Шамшура, мирные переговоры в этом году будут иметь смысл только при одном условии.

Он считает, что переговорный процесс стоит продолжать только если кремлевского диктатора Владимира Путина удастся остановить и ослабить. Пока этого так и не произошло.

Ночной обстрел Украины - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 января российские оккупанты атаковали Харьков. По городу зафиксировано попадание вражеских беспилотников типа "Шахед", есть пострадавшие.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Также этой ночью враг атаковал Киев. В результате ударов по столице есть разрушения, пострадавшие, которых госпитализировали медики, а также погибший. В части Киева фиксировали перебои с тепло- и водоснабжением.

Кроме того, в результате атаки РФ этой ночью в Киевской области разрушены дома в Броварском и Бориспольском районе, повреждены автомобили, известно о 4 раненых.

О персоне: Меган Моббс Меган Моббс - военный историк, выпускница элитной американской академии Вест Пойнт. Дочь спецпредставителя США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Меган Моббс уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, который помогает Украине с начала полномасштабной войны. Издание The Washington Post называет ее "лучшим другом Украины". "У украинцев, пожалуй, нет лучшего друга, чем Моббс. Фонд RT Weatherman Foundation работает в Украине с самого начала войны. Его деятельность включает создание и управление логистическим центром на румынско-украинской границе и доставку более 10 000 поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой гуманитарной помощью более чем 70 гуманитарным организациям и больницам в Украине", - пишет издание. Также фонд помогает эвакуировать американских добровольцев, воюющих в Украине, в региональный медицинский центр Вооруженных сил США в Ландштуле (Германия), где они могут получить специализированную медицинскую помощь. Фонд также занимается репатриацией тел американских добровольцев, погибших в боях.

